Le indiscrezioni su PS5 PRO la descrivono come "una bestia"

Tornano a circolare le indiscrezioni in merito alla presunta PS5 Pro, la quale, nonostante Sony non abbia ancora annunciato ufficialmente questa variante della sua console di punta, sembra sempre più certo che verrà rilasciata il prossimo anno.

Un nuovo video di Red Gaming Tech su YouTube ha alimentato, ancora una volta, le numerose speculazioni riguardo ai componenti interni di questa presunta macchina da gioco.

Secondo le informazioni divulgate, la PS5 Pro sarebbe dotata di un massiccio aggiornamento dell'APU rispetto alla PS5 base. In particolare, si afferma che includerà una CPU Zen 2 con otto core, la quale raggiungerà una frequenza di 4 GHz, unita a una GPU RDNA 3 con una frequenza di 2,8 GHz e 16 GB di memoria GDDR6 con una larghezza di banda di 587 GB/s.

Se queste informazioni fossero accurate, i componenti interni della PS5 Pro sarebbero veramente impressionanti, anche se ciò potrebbe riflettersi in un prezzo più elevato per i consumatori.

Non sarebbe, comunque, la prima volta che SONY immette sul mercato un modello "mid-gen" a un prezzo più elevato, proprio in virtù del suo essere più potente e performante.

Tuttavia, il video non fornisce alcun dettaglio sul prezzo o sulla data di uscita, né menziona una possibile data per un annuncio ufficiale. Si resta, quindi, solo con quelle indiscrezioni passate che vorrebbero PS5 PRO in uscita a fine 2024.

La principale incognita ora riguarda quanto credibili siano queste voci. Poiché la PS5 Pro non è stata annunciata ufficialmente da Sony, non ci sono conferme sui suoi componenti, o sul suo sviluppo, a parte le dichiarazioni dell'FTC durante la causa sostenuta da Microsoft contro l'Antitrust per la recente acquisizione di Activision.

L'unica certezza è che la società ha recentemente rilasciato una versione "slim" della PS5, che porta il nome semplicemente di PS5, e che comincerà a essere disponibile a partire da novembre 2023.