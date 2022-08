Quando ero bambina le demo gratuite dei videogame erano parte integrante della mia vita: ricordo benissimo le versioni di prova di Dining Dash e Hotel Dash Suite, che mi facevano divertire per qualche ora e che ricominciavo infinite volte nei momenti di noia. Con il passare degli anni, vuoi per i diversi abbonamenti sul mercato che offrono cataloghi vastissimi, vuoi per la quantità immane di informazioni che si hanno di un’opera prima della sua uscita, le prove dei giochi sono passate in secondo piano. Queste vengono però ancora rilasciate dalle aziende, rendendo possibile godere di un‘anticipazione dei videogiochi in vista del loro rilascio, così da aiutare il giocatore a decidere se acquistarli o meno; in questo articolo vi presentiamo quindi le migliori demo di opere in uscita ad agosto 2022, divise in base agli store da cui le potrete scaricare.

Steam

The Mortuary Assistant

In The Mortuary Assistant, da come si può facilmente intuire dal titolo, vestirete i panni di un assistente becchino, fresco di laurea in scienze mortuarie. In questo gioco di simulazione dovrete prendervi cura dei cadaveri e tenere a bada le forze demoniache che cercano di impossessarli, praticando rituali occulti e salvando le povere anime.

Hush Hush – Only Your Love Can Save Them

Nella demo di Hush Hush, titolo in uscita il 22 agosto 2022, avrete un assaggio della visual novel in cui dovrete salvare da un destino crudele cinque ragazze, che dovrete conoscere e frequentare. Ognuna di loro cela infatti un segreto pericoloso, e se non lo scoprirete in tempo le cose si metteranno male.

PlateUp!

Se siete fan di titoli come Overcooked, allora PlateUp! fa per voi. Si tratta infatti del classico gioco di cucina in co-op, che combina la gestione della cucina e del servizio con l’organizzazione strategica dello sviluppo per locale. Fino a quattro giocatori possono collaborare nella crescita del ristorante, scegliendo piatti, comprando approvvigionamenti, cucinando e servendo i clienti.

Cult of the Lamb

Abbiamo parlato di Cult of the Lamb nel nostro articolo sui migliori indie di agosto 2022, e una demo gratuita è disponibile su Steam. Nel nuovo titolo di Devolver Digital sarete un agnello con l’obiettivo di accrescere un culto di successo, guadagnando seguaci e diventando i più influenti profeti del globo. Oltre a ciò, dovrete esplorare un mondo ricco di elementi casuali, sconfiggendo orde di nemici e superando i vostri rivali, affermando così la vostra superiorità.

Backpack Hero

Backpack Hero è un roguelike a dir poco originale, nel quale non solo la tipologia di oggetti che raccoglierete influirà nella vostra partita, ma anche come li organizzerete all’interno dello zaino. In base a come piazzerete gli elementi questi avranno infatti una potenza maggiore o minore, aiutandovi a sconfiggere gli oltre quaranta nemici che dovrete fronteggiare nei diversi dungeon.

Spirit of the Island

L’ultima delle migliori demo disponibili su Steam ad agosto 2022 è quella di Spirit of the Island, un simulatore GDR ambientato in un’isola tropicale nella quale la vita sarà molto intensa. Dovrete infatti ottenere del cibo, costruire un accampamento, gestire una fattoria e molto altro, trasformando la zona disabitata in un paradiso turistico.

Nintendo eShop

Splatoon 3

Anche Nintendo offre delle demo gratuite molto interessanti dei suoi titoli in uscita, fortunatamente anche dei Tripla A: questo è il caso di Splatoon 3, il nuovo capitolo del noto franchise in uscita non ad agosto 2022 bensì il 9 settembre. Vi presentiamo però il gioco questo mese, dato che la premiere internazionale avrà luogo il 27 agosto dalle 10:00 alle 22:00; solo in questo lasso di tempo avrete modo di provare l’opera, quindi segnate la data nel calendario!

Void’s Ballad

Torniamo nei giochi in uscita ad agosto 2022 con la demo di Void’s Ballad, un’avventura investigativa nella quale vestirete i panni di Phoebe, una ragazza rimasta scioccata dall’incidente che ha coinvolto il fidanzato. Dopo aver scoperto una lettera misteriosa la protagonista capisce che la morte del ragazzo potrebbe essere stata pianificata anziché una semplice sfortuna, e decide di mettersi alla ricerca della verità.

SD Gundam Battle Alliance

SD Gundam Battle Alliance è il nuovo titolo del famosissimo franchise, nella quale saranno presenti tutti i personaggi presi da Mobile Suit Gundam. Il vostro compito sarà quello di gestire una squadra di tre unità, composta sia da Mobile Suit che da piloti, sconfiggendo orde di nemici e vincendo la guerra.

My Divorce Story

Passiamo a un gioco dai temi decisamente più leggeri con My Divorce Story, un indie ideato da un vero avvocato matrimoniale e basato su consulenze reali. Durante il gameplay dovrete raccogliere prove dei tradimenti e presentarle in aula per ottenere il divorzio dei clienti, sbloccando svariati finali in base al vostro operato.

Super Bullet Break

Super Bullet Break è un roguelite strategico di genere deck-building nel quale dovrete collezionare più di 160 Bullets, sconfiggendo nemici in combattimenti a turni. L’opera è ispirata ai classici giochi gacha ed è pieno di personaggi colorati e adorabili (o meglio, kawaii), che dovrete sbloccare e organizzare in squadre.

PlayStation Store

The DioField Chronicle

Sony è più scarna a livello di demo gratuite purtroppo, ma tra le poche rilasciate questo mese c’è quella di The DioField Chronicle, titolo di Square Enix in uscita il 10 agosto 2022 per PlayStation 4 e 5. L’opera è un GDR strategico ambientato in un mondo a metà tra il fantasy e il medievale, nel quale dovrete comandare il vostro esercito in scene di battaglia realistiche e dettagliate, sfruttando al meglio diverse classi, abilità ed equipaggiamenti.

Outbreak: Shades of Horror

L’ultima prova gratuita che vi presentiamo è quella di Outbreak: Shades of Horror, dove sarete catapultati in una città pullulante di zombie e dalla quale dovrete scappare prima di venire infettati. Durante questo teaser potrete avere un assaggio dell’atmosfera tetra del gioco e della sua trama attraverso una visuale in prima persona, mentre nella versione completa dell’opera potrete comandare diversi personaggi, cambiandone anche il punto di vista.

Questo è tutto per quanto riguarda le migliori demo di giochi in uscita ad agosto 2022 che potete trovare nei principali store! Vi invitiamo a farci sapere se ne scaricherete qualcuna tra quelle che vi abbiamo presentato, e vi invitiamo a seguirci per scoprire l’edizione di settembre di questo articolo.