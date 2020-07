Le migliori Steelbook a tema videogiochi | Agosto 2020

Nel corso degli anni sono diventati sempre di più i collezionisti, ossia quella schiera di appassionati che amano comprare ogni gadget appartenente alla loro saga o singolo titolo preferito. Sono quindi aumentate a dismisura le edizioni da collezione, i contest con in palio oggetti sfiziosi, e via discorrendo. Anche le steelbook, che comunemente ritroviamo all’interno delle edizioni più prestigiose o comunque nelle special edition, si stanno ritagliando un mercato tutto loro. Curiosando su Amazon ci siamo infatti resi conto che alcune steelbook vengono vendute standalone, senza la presenza del gioco. Certo, c’è da dire che non sono moltissime, per cui non offendetevi se non trovate la vostra preferita all’interno di questo articolo. Sono limitate e abbiamo fatto il possibile per selezionare le più belle. Cominciamo!

Le migliori Steelbook

Battlefield V

Apprezzato da tanti ed evitato da alcuni, Battlefield V è sicuramente un FPS eccezionale, coinvolgente e longevo (grazie alle consuete modalità online). Se siete fra quelli che hanno gradito molto questo capitolo, vi consigliamo di prendere in considerazione l’acquisto di questa steelbook, che contiene il logo in bella vista e una donna soldato in primo piano che, durante la presentazione del gioco, fece discutere non poco. Questo perché Dice decise di inserire anche personaggi femminili in un contesto storico che non li vedeva sul campo. Ciò detto, questa steelbook è davvero invitante ed è lavorata persino internamente dove, sullo sfondo dei soliti scompartimenti dedicati a disco e manuale, è presente un altro wallpaper.

» Clicca qui per acquistare la steelbook di Battlefield V

Resident Evil 2

Potremmo parlarvi per ore di Resident Evil 2, di quanto sia riuscito da un punto di vista strettamente ludico e di come metta in mostra la potenza dell’engine di Capcom: il RE Engine. Ma non è chiaramente la sede adatta per farlo, per quello vi rimandiamo alla nostra recensione. In ogni caso, se avete apprezzato non poco la vostra gita all’interno della stazione di polizia di Raccoon City, dovete assolutamente dare un’occhiata a questa terrificante steelbook. No, fermi, non è brutta: è terrificante perché terrorizza, ed è inoltre completamente nera, con titolo del gioco in primo piano e faccione di uno zombie assetato di sangue in bella vista. Se siete interessati, la trovate a circa 19, 90 euro cliccando sul link che trovate qui sotto.

» Clicca qui per acquistare la steelbook di Resident Evil 2

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey è il capitolo che ha definitivamente inserito la saga degli assassini nel calderone dei GDR. Il titolo è come sempre molto affascinante e curato da un punto di vista storico e culturale, proponendo decine e decine di scorci indimenticabili. È stato quel capitolo che, insieme ad Origins, ha inserito al suo interno la modalità Discovery Tour (su PC è anche standalone), nella quale esplorare liberamente gli ambienti e prendere parte a veri e propri tour che raccontano il periodo storico.

Valori produttivi a parte, Assassin’s Creed Odyssey presenta una steelbook bellissima: è elegante, lavorata con cura e rappresenta entrambe le figure chiavi del racconto. Ogni fan della saga di Assassin’s Creed dovrebbe farsi avanti!

» Clicca qui per acquistare la steelbook di Assassin’s Creed Odyssey

Anthem

Lo so a cosa state pensando. Non avete alcuna intenzione di acquistare una steelbook che vi riporti alla mente uno dei più grossi buchi nell’acqua della recente storia del videogioco. Beh, non possiamo di certo darvi torto. È anche vero, però, che questa steelbook è davvero bella, e se siete soliti collezionarle pensiamo che sia un peccato lasciarsela sfuggire. E poi, Electronic Arts non sembra ancora averci perso le speranze, a differenza di noi giocatori, quindi chissà…Magari un domani il progetto potrebbe lievemente risollevarsi.

» Clicca qui per acquistare la steelbook di Anthem

Nioh 2

Chiudiamo questa breve carrellata, con Nioh 2, sequel di quel primo capitolo caratterizzato da uno sviluppo infinito e travagliato che, nonostante tutto, uscì facendosi apprezzare non poco dagli utenti.

La steelbook di Nioh 2 è ricca di stile: i colori sono saturi e l’artwork che mette in mostra convince pienamente. Per un parere sul gioco, vi consigliamo di consultare la nostra recensione.

» Clicca qui per acquistare la steelbook di Nioh 2