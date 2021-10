Fortnite e League of legends: una collaborazione è all’orizzonte

Fortnite sta ottenendo una fama molto particolare, ora che l’opera di Epic Games ha introdotto una quantità sempre maggiore di skin da personaggi provenienti da altri giochi e, a volte, da medium differenti. Pensiamo alla recente introduzione di Jill Valentine e Chris Redfield da Resident Evil, Kratos, Master Chief o anche Lara Croft. Insomma, il battle royale si sta dando da fare per diventare un grande crossover di skin e il catalogo potrebbe starsi per aggiornare con un altro, amatissimo, personaggio.

Secondo ShiinaBR, il leaker ormai molto noto dagli appassionati del titolo, sarebbe proprio Jinx di League of Legends il prossimo personaggio a diventare una skin di Fortnite. La data di lancio sarebbe molto vicina: si parla della settimana prossima, intorno al rilascio della serie animata dedicata proprio al titolo di Riot Games su Netflix. Possiamo quindi sperare nell’arrivo di Jinx in Fortnite verso il 6 novembre 2021, sempre considerando che questa informazione si possa rivelare veritiera.

Ricordiamo infatti che al momento non ci sono conferme ufficiali né da parte di Epic Games e né da Riot Games. Tuttavia, ShiinaBR si è rivelato quasi sempre affidabile in passato e la possibilità che un personaggio importante come Jinx possa arrivare in Fortnite non è poi così folle come si potrebbe pensare. Anzi, chissà se possano arrivare altri campioni da League of Legends nel battle royale di Epic Games.

Dopotutto, Riot Games aveva già fatto sapere di avere l’intenzione di espandere l’universo di League of Legends ad altri media, con la serie animata di Netflix Arcane come una concretizzazione di tale volontà. Restiamo quindi di conferme ufficiali da parte delle due compagnie che, considerando le tempistiche strette, potrebbe arrivare anche nelle prossime giornate. Fateci sapere commentando in calce cosa ne pensate della possibilità di giocare con Jinx su Fortnite.