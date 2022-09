Giocare online può spesso rivelarsi frustrante, soprattutto per i content creator che fanno delle dirette su Twitch o YouTube il loro lavoro. Controllare gli scatti d’ira non è sempre facile, a maggior ragione se essi sono legati a bug del gioco. È proprio ciò che è successo allo streamer Tyler 1, durante una partita a League of Legends. Il video dello sfogo è diventato talmente virale da portare Riot Games a rispondere personalmente al ragazzo.

Proviamo ad andare per ordine. Qualche giorno fa, infatti, Tyler 1 ha riscontrato un fastidioso bug che lo ha portato ad una sconfitta su League of Legends. La sua reazione è stata tutt’altro che pacata e si è tramutata in un pugno secco alla tastiera che è andata in frantumi. Il video è diventato presto virale su Reddit e ha spinto Riot Games a prendere provvedimenti immediati. Dopo nemmeno un giorno, infatti, Auberaun, uno degli sviluppatori del gioco, ha risposto al content creator per rassicurarlo. Secondo le sue parole, il team è già al lavoro su un fix che arriverà il prima possibile.

Tutto questo, tuttavia, non ha affatto placato la rabbia di Tyler1 che, in una reaction al suo stesso video, mostra i pezzi della tastiera e commenta il messaggio ricevuto dagli sviluppatori di League of Legends (su Amazon trovate una tastiera Logitech in partnership con LOL ma non distruggetela). Secondo lo streamer, infatti, il bug in questione è presente da oltre cinque anni. Il fatto che sia servito uno scatto d’ira con tanto di gesto violento per fare attivare gli sviluppatori e risolverlo, dal punto di vista del content creator, rende il tutto più frustrante.

Insomma, i provvedimenti presi da Riot per rendere League of Legends più piacevole per i giocatori non sembrano aver accontentato Tyler1 e, anzi, hanno avuto l’effetto contrario. Lo streamer afferma che al giorno d’oggi l’unica soluzione per avere delle migliorie non solo in LOL ma anche in molti altri titoli, è quella di andare virali e sollevare una polemica. Se consideriamo le tempistiche per l’implementazione di altre features, forse Tyler1 non si è sbagliato più di tanto.