Nel corso degli ultimi giorni, i giocatori di League of Legends hanno segnalato un fastidioso bug per quanto riguarda le torri della mappa. Come riportato online, infatti, i sistemi difensivi, che consentono un riparo a tutti i giocatori, hanno cominciato a infliggere molti meno danni agli avversari. Il primo utente a segnalare questo bug è stato lo YouTuber Vandiril, che in un post su Twitter ha annunciato di aver scoperto cosa fosse successo.

Questo scoraggia i giocatori ad avanzare fino a una fase avanzata del gioco, offrendo ai vari alleati uno spazio sicuro”, le parole dello YouTuber dichiarate su Twitter. Ora, con questo nuovo bug (a quanto pare causato dalla patch 12.14) ha diminuito il danno dell’80%, rendendo dunque le torri di e questo è ovviamente un problema enorme per tutti i giocatori. “Normalmente, il danno delle torri scala in base all’attacco delle stesse. Ogni volta aumenta del 40%, fino a un massimo del 120%. Al momento, però, l’aumento è stato ridotto a una sola volta., offrendo ai vari alleati uno spazio sicuro”, le parole dello YouTuber dichiarate su Twitter. Ora, con questo nuovo bug (a quanto pare causato dalla patch 12.14) ha diminuito il danno dell’80%, rendendo dunque le torri di League of Legends decisamente meno sicure per tutti i giocatori. Il bug si verifica anche nelle partite competitive

Pur essendo oramai presente da diversi giorni, sembra che nessun’altra patch abbia risolto questo problema. La 12.15 è infatti disponibile da ieri e le torri non hanno ripreso a infliggere lo stesso danno di prima. In aggiunta, anche la patch 12.16 (attualmente disponibile solamente in beta) non sembra aver corretto la cosa. La sensazione, dunque, è che Riot potrebbe aver cercato di cambiare qualcosa a livello di game design, ma che non tutto sia andato per il verso giusto.

ALL TURRETS have been BUGGED for at least 8+ days.

On Patch 12.14 the Turret shots damage increase happens only once (40%) instead of 3 times (up to 120%). This is absolutely MASSIVE and it already impacted competitive play too. pic.twitter.com/0Ne9kME6vf — Vandiril (@Vandiril) August 9, 2022

Al momento non è possibile sapere quando verrà risolto questo problema. Riot Games è rimasta in silenzio, ma non è escluso che nel corso delle prossime settimane il team di sviluppo non si esponga in maniera ufficiale. Per il momento, se giocate al MOBA di stampo statunitense, il nostro consiglio è quello di tenere in considerazione questo fenomeno.