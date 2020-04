League of Legends, il Mid Season Invitational verso la cancellazione

La situazione attuale del panorama esportivo non è delle migliori, giornalmente ormai veniamo a conoscenza di eventi che vengono spostati o addirittura cancellati a causa dell’emergenza da Coronavirus. Uno dei casi più eclatanti e che portano con se molta tristezza è la completa cancellazione dell’intero circuito competitivo di Pokemon di quest’anno. Sorte analoga potrebbe capitare anche a League of Legends, che nelle ultime settimane ha già fatto parlare tanto di se perché è stato uno dei primi titoli ad aver spostato completamente le proprie competizioni online.

Ora che i campionati sono finiti, l’attenzione però scende su quelle che sono tutte le competizioni che dovevano tenersi prima dell’arrivo dei mondiali. Nel caso specifico il Mid Season Invitational uno dei più importanti appuntamenti esportivi non solo per Riot Games, ma per l’intero panorama mondiale. L’evento infatti rischia la cancellazione in seguito all’emergenza Coronavirus. Inizialmente spostato da Maggio a Luglio per i suddetti motivi, Riot Games starebbe però per prendere la decisione definitiva di annullare completamente la manifestazione.

Il tutto ovviamente non solo dovuto all’impossibilità delle varie organizzazioni di raggiungere il luogo dello svolgimento, ma anche sicuramente per problemi relativi alla mancanza di organizzazione dovuta al lavoro da remoto. Vi ricordiamo infatti che l’MSI è uno dei più importanti tornei di League of Legends secondo soltanto ai mondiali e che vede sfidarsi le migliori squadre a livello mondiale. Cosi Travis Gafford, noto reporter ha commentato l’avvenimento durante una delle sue puntate di Hotline League: “Sono abbastanza sicuro della cancellazione dell’evento, non dovrebbe essere una sorpresa per nessuno“.

Ovviamente bisognerà attendere un comunicato ufficiale da parte di Riot Games e capire cosa succederà all’evento, noi ovviamente vi daremo maggiori informazioni quando si saprà qualcosa in più. Ad ogni modo, non ci sarebbe da meravigliarsi se la voce si rivelasse fondata.