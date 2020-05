League of Legends, Kobbe è l’ultima aggiunta al roster dei Misfits

Il mercato dei titoli competitivi non sembra per nulla in vacanza, anzi approfittando della situazione di pausa, i team di League of Legends ne stanno approfittando per sistemare alcuni roster e fare i dovuti cambiamenti nelle proprie fila. Abbiamo già parlato di come Doublelift abbia lasciato i Liquid per tornare nella sua vecchia famiglia, i TSM. Ora invece tocca ai Misfits che prendono nel proprio roster Kasper “Kobbe” Kobberup come loro nuovo AD Caryy.

Dopo aver fatto una season non troppo eccezionale con i Team SoloMid, torna all’interno dell’arena con un nuoco team con tanta voglia di rimettersi in gioco tramite delle nuove sfide. Su twitter l’annuncio ufficiale che ha fatto vibrare l’intero mercato competitivo di League of Legends. Lo stesso Kobbe ha affermato di essere felice del suo ritorno nella scena esportiva del titolo anche in Europa. Per chi non conoscesse bene il giocatore, Kasper si era trasferito in Nord America dopo una grosso ingaggio da parte dei TSM, ma non è stato sicuramente l’anno dei successi all’interno dello split americano non solo per lui ma per tutto il team.

So glad to see @kobbe return to EU as I'm confident that he will be a serious threat now that his Talent is no longer Suppressed, congrats Misfits! — Jack Etienne (@JackEtienne) May 11, 2020

Nel 2019 invece finì il campionato europeo con un secondo posto contro gli Splyce. Negli anni precedenti, ha conquistato il terzo posto nella LEC Summer Split 2019 e nelle finali regionali dell’UE 2018. Ha anche fatto parte degli Splyce dal 2015 fino alla sua partenza per TSM nel 2019.

Ora che la sua esperienza americana è finita, speriamo che il giocatore possa trovare finalmente un suo spazio per far risplendere tutte le cose apprese in nord americana durante lo split passato. Vi ricordiamo inoltre che il gioco di Riot Games ha sospeso il Mid Season Invitational, ma sembra voler andare avanti con l’organizzazione dei mondiali che si dovrebbero tenere in Cina.