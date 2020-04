League of Legends, il Mid Season Invitational 2020 ufficialmente annullato

Come segnalato in una nostra precedente notizia, nella giornata di ieri si sono susseguiti molti rumor sulla cancellazione del Mid Season Invitational da parte di Riot Games data la situazione di emergenza che sta attanagliando ormai da mesi l’intero globo. Oggi però arriva la conferma ufficiale da parte dell’azienda americana che l’evento è stato annullato, il tutto per garantire la sicurezza e la salute dei giocatori, dello staff e sopratutto dei fan di tutto il mondo. Il grande evento infatti è uno dei importanti in tutto il panorama esportivo di League of Legends e non solo.

La decisione è davvero stata presa a malincuore da parte di tutto lo staff, cosi come scritto in un lungo articolo firmato da John Needham, Global Head della sezione eSports del titolo. “Il mio pensiero va a voi e ai vostri cari durante questi tempi duri e incerti. Come sapete, il COVID-19 ha richiesto di fronteggiare delle sfide straordinarie in tutto il mondo. Le limitazioni ai viaggi internazionali e le ordinanze locali, regionali e nazionali cambiano ogni giorno e, secondo gli esperti, la pandemia influenzerà in modo drammatico gli eventi sociali durante tutta l’estate“.

Purtroppo questi sono tempi difficili per tutta la scena esportiva mondiale, cancellare eventi di questa portata ha una grossa influenza anche a livello sociale, sopratutto tra i fan di League of Legends che vedono in questa tipologia di occasioni un grande momento di aggregazione. “Stiamo anche collaborando con altri team all’interno di Riot per valutare la possibilità di eventi e attività alternative. Ci auguriamo di avere presto dei programmi da condividere con voi nelle settimane che verranno. Questa decisione ci permette anche di dedicare il nostro team globale degli eSport e altre risorse all’organizzazione dei Mondiali 2020.

Il nostro obiettivo è fare in modo che sia il più grande evento che abbiamo mai realizzato in Cina, per festeggiare il decimo anniversario del nostro sport. Anche se dobbiamo restare flessibili nell’organizzazione, siamo ansiosi di celebrare il nostro amore per League of Legends con dei Mondiali 2020 indimenticabili ” ha continuato Needham, sembra infatti che tutta Riot Games voglia garantire la possibilità di organizzare l’evento più importante dell’anno. Sperando che tutto questo sia possibile, rimaniamo in attesa di nuove notizie.