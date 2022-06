Nella giornata odierna, Red Bull ha annunciato la data e l’apertura al pubblico della finale italiana di Solo Q, l’ultima competizione di League of Legends destinata ai giocatori del nostro paese. Dopo un lungo periodo di qualificazione, i migliori 8 giocatori si sfideranno per contendersi la vittoria della competizione.

La data scelta per la finale della competizione è domenica 3 luglio 2022. L’inizio è fissato per le ore 18:00 e la location è il Combo Milano di Ripa di Porta Ticinese 83. Per la prima volta in assoluto, l’evento sarà aperto al pubblico, permettendo a tutti di poter assistere alla competizione Esport. A partecipare saranno i migliori 8 giocatori, che hanno affrontato varie qualificazioni online tra maggio e giugno. Ora però è arrivato il momento di decretare il vincitore e la posta in gioco è alta: rappresentare l’Italia ai play-off europei, valevoli per le finali mondiali. “Il vincitore, infatti, proseguirà nella scalata verso la gloria sfidando i migliori giocatori dilettanti di tutto il globo, inseguendo il sogno di essere incoronato il giocatore amatoriale di League of Legends più forte al mondo”, si legge nel comunicato stampa.

Come funziona Solo Q? Il format è decisamente diverso rispetto a quello che già conosciamo. Il Red Bull Solo Q infatti mette di fronte solamente due giocatori, uno contro l’altro. Obiettivo? Ottenere il primo sangue (la prima uccisione), distruggere la torre avversaria o uccidere 100 minion nemici. Il primo che riesce in uno di questi tre obiettivi porta a casa la vittoria. “Questa particolare modalità di gioco rende il Solo Q una competizione fresca, avvincente e molto divertente, totalmente fuori dagli schemi in pieno stile Red Bull”, le parole contenute nel comunicato stampa. A supportare l’evento anche Acer, che con i suoi device della linea Nitro fornisce ai giocatori hardware hi end garantendo un’esperienza di gioco ottimale.

La finale italiana di Red Bull Solo Q sarà aperta al pubblico, ma chiunque non riuscirà a partecipare non si perderà l’azione. L’intero evento sarà infatti trasmesso su Twitch, sul canale di Red Bull, raggiungibile a questo indirizzo.