Uno dei set di skin più adorati di League of Legends sta finalmente per fare il suo ritorno. Dopo ben tre anni dalla loro ultima comparsa, le Star Guardian sono finalmente nella via del ritorno sulla Landa! Riot Games ha infatti rilasciato, nelle ultime ore, un nuovo breve trailer che va ad aprire le porte a un evento dedicato alle guardiane stellari, e potete trovarlo subito qui sotto.

Cosa sappiamo al momento sull’evento? In realtà pressoché nulla, al di fuori della data di inizio che compare alla fine del trailer, ossia il 14 luglio. Non manca molto quindi: tra non appena tre settimane avremo finalmente tra le mani nuove skin del set delle Star Guardian, e grazie ad alcuni leak pare anche che si abbia già qualche idea di ciò che potremmo vedere. Stando a questi leak, infatti, i campioni che riceveranno nuove skin dovrebbero essere Akali, Caitlyn, Ekko, Fiddlesticks, Kai’Sa, Morgana, Quinn, Rell, Syndra, Taliyah e persino Nilah, il prossimo personaggio che verrà introdotto su League of Legends.

Le skin delle Star Guardian sono state introdotte nel gioco ormai sei anni fa, nel 2016, arrivate con l’iconico video promozionale Burning Bright. Il set si è poi assentato per qualche anno, per poi tornare con nuove skin nel 2019 con un altro video, Light and Shadow. Il breve filmato di quest’anno arriva anch’esso dopo tre anni, ed è un mero teaser, ma chissà se nei prossimi giorni o settimane riusciremo a vedere un video effettivo dedicato alle guardiane stellari, proprio come le prime volte.

A questo punto non ci rimane che attendere pazientemente queste tre settimane per le nuove skin Star Guardian. Nel frattempo, sulla Landa abbiamo sicuramente altro a cui pensare: parliamo infatti della protagonista indiscussa di quest’ultimo periodo su League of Legends, ossia Bel’Veth, che, come solito per i nuovi campioni, ha già subito un nerf a pochi giorni dalla sua uscita.