League of Legends, il campionato cinese sospeso a gennaio riprenderà tra pochi giorni

Nonostante l’emergenza legata al nuovo coronavirus sia tutt’altro che passata, dalla Cina arrivano alcuni segnali di piccoli tentativi di ritorno alla normalità. Alcune fabbriche hanno iniziato a riaprire e anche gli eventi di esport precedentemente rinviati tornano in calendario. È il caso del campionato cinese di League of Legends conosciuto come LPL. A gennaio tutti i match previsti erano stati rinviati a data da destinarsi e adesso quella data è stata fissata. I giocatori professionisti del titolo di Riot Games torneranno ad affrontarsi da lunedì 9 marzo e nella stessa data ripartiranno gli streaming in cinese. Non tutto, però, è tornato alla normalità.

L’annuncio della ripresa del campionato è arrivato dall’account ufficiale della LPL su Twitter. «LPL è tornata» esordisce il comunicato che, nell’annunciare la ripresa del campionato, spiega che i match si terranno solo online fino a quando le strutture sportive non saranno di nuovo riaperte. Il motivo è ovviamente legato a ragioni di sicurezza e salute pubblica legate alla crisi dell’epidemia del coronavirus. Le misure di sicurezza non si fermano però qui.

Come misura di sicurezza aggiuntiva, inoltre, tutti i partecipanti al campionato, anche se giocheranno tutti dai quartier generali dei loro club, dovranno comunque sottoporsi a un periodo di quarantena di due settimane e dovranno avere tutti i requisiti necessari in termini di condizioni di salute per poter aderire ai match.

Il comunicato spiega inoltre che gli streaming in inglese riprenderanno dal 15 marzo sia su YouTube che sul canale Twitch. Con il campionato 2020 di League of Legends, spiega sempre l’organizzazione della LPL, viene sperimentata per la prima volta una formula totalmente online e ci sarà probabilmente una quota imprevedibile di difficoltà tecniche ma che si farà il possibile per cercare di far funzionare tutto al meglio.