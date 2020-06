League of Legends, Ovilee lascia il team delle LCS

Una delle intervistatrici più amate dal pubblico delle LCS ha appena annunciato il suo ritiro e che non farà più parte del team delle dirette all’interno del Summer Split di League of Legends. Nel piccolo video annuncio pubblicato sui propri canali social, Ovilee May ha anche spiegato quali sono i propri passi per il futuro, cosa le aspetta, ma sopratutto ha ringraziato tutti i fan che in questi anni ha saputo raccogliere con il suo grande spirito da professionisti e da intrattenitrice.

Ovviamente c’è stato spazio anche per commentare la sua “dipartita” dalla scena competitiva, dato che le voci corrono veloce, ha voluto rettificare che si tratta di un accordo preso da ambo le parti. Anzi è molto probabile che la giovane giornalista assuma un nuovo ruolo sempre all’interno di Riot, ma al momento non si hanno info ufficiali. Nel video, Ovilee May ha approfondito ciò che farà. Contrariamente a quanto la maggior parte della gente pensa, May ha affermato che la transizione le darà più spazio per connettersi con la community.

Inoltre trasmetterà in streaming più spesso, collaborerà con i team a video divertenti e collaborerà anche con il team LCS di volta in volta. Ha concluso l’annuncio affermando che i fan possono ora considerarla “completamente loro”. Ovilee May è entrata in scena per la prima volta nel 2017, quando ha lavorato come intervistatrice per Yahoo Esports. Dopo la chiusura, è diventata giornalista a tempo pieno e intervistatrice di Riot Games.

Diventando rapidamente una delle preferite dai fan, ha guadagnato il soprannome dato dai fan “NA Sjokz”. In un’intervista con Travis Gafford, May ha riconosciuto di prendere il soprannome come complimento, affermando che trova stimolante Eefje “Sjokz” Depoortere. Tuttavia, nel corso degli anni di lavoro principalmente nella scena della League of Legends del Nord America, May ha sviluppato il suo stile unico che i fan hanno imparato ad amare. E qualunque cosa faccia in futuro, che si tratti di creazione di contenuti, streaming o interviste, quello stile è ciò che l’ha fatta amare dai fan.