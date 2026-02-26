Avatar di Ospite Root_Guru #525 0
ho una 7900 XT e onestamente non pensavo si potesse usare FSR 4 in nessun modo su RDNA 3. la roba di OptiScaler la conosco già ma non sapevo del percorso con Linux e Proton FP8, potrebbe valere la pena provarci anche solo per vedere la differenza sul fogliame in Hogwarts
Aspettiamo la versione INT8 che scommettò qualche utente riuscirà a rilasciare.
Io uso la 4.0.2 sulla mia 7800 XT ed è ottima nella stragrande maggioranza dei giochi.
Per ora ho riscontrato problemi solo su Horizon Zero Dawn Remastered/Forbidden West(e tutti i giochi che usano questo motore come Ghost Of Tsushima e Death Stranding) in quanto soffre parecchio di ghosting. Per fortuna sono giochi leggeri che non necessitano di upscaling, però no poter usare il Native AA di FSR4 è un peccato visto quanto lavora bene rispetto al TAA o al Native AA di FSR3/XeSS.
Si funziona eccome. Cerca i video di MoreThanTech, sia per FSR4 su Linux che il più recente con FSR4 INT8 che gira su windows.
Io di solito gioco a risoluzione nativa ma poter usare il Native AA di FSR4 ti migliore di brutto la qualità dell'anti aliasing.
Su Hoghwards Legacy leva un sacco di shimmering e tutto appare più nitido, anche se il problema grosso in sto gioco è il rumore introdotto dagli effetti RayTracing per i quali servirebbe un denoiser come la RayRecostruction di Nvidia per pulire tutta l'immagine.
