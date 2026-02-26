Mentre AMD lavora in silenzio al proprio ecosistema di tecnologie di ridimensionamento delle immagini, un utente ha già messo le mani su FSR 4.1, la versione successiva al recente FSR 4.0.3, estraendola direttamente da un pacchetto driver non ancora rilasciato al pubblico. La scoperta, emersa sui forum di Guru3D, dimostra ancora una volta quanto sia vivace e intraprendente la comunità di appassionati che gravita attorno all'ecosistema AMD Radeon.

Il file in questione, denominato amdxcffx64-v2.1.0.968(4.1.0), è stato ricavato da una versione di test degli Adrenalin 26.3.1, noti internamente con il nome in codice "Vanguard", distribuiti esclusivamente attraverso il canale beta su invito di AMD. L'utente "The Creator" ha caricato la DLL direttamente sul forum di Guru3D, rendendola disponibile per chiunque voglia sperimentarla in anticipo rispetto al rilascio ufficiale.

Dal punto di vista tecnico, la procedura di installazione è relativamente accessibile: basta sostituire il file amdxcffx64.dll nella cartella System32 di Windows con la versione FSR 4.1 estratta dal driver beta. In alternativa, è possibile attivarlo tramite OptiScaler, lo strumento ormai popolare per forzare tecnologie di upscaling su configurazioni hardware non ufficialmente supportate. L'utente AthleteDependent926 ha documentato il processo su Reddit, confermando il funzionamento corretto anche su GPU RDNA 3 come la Radeon RX 7900 XT, che ufficialmente non supporta FSR 4 in modo nativo.

Il punto più interessante riguarda proprio la compatibilità con RDNA 3: su Linux con MESA 26.1.0, FSR 4.1 funziona grazie all'emulazione Proton FP8, che permette di aggirare il limite architetturale che aveva inizialmente confinato FSR 4 alle sole GPU RDNA 4. Le prestazioni risultano equivalenti a quelle di FSR 4.0.3 nelle condizioni di test descritte dall'utente, senza degradi evidenti in termini di fluidità.

FSR 4.1 funziona su GPU RDNA 3 tramite emulazione Proton FP8 su Linux con MESA 26.1.0, anche se il supporto nativo rimane esclusivo di RDNA 4.

Sul fronte della qualità visiva, i confronti condivisi dagli utenti in modalità Ultra Performance mostrano un quadro differenziato a seconda del titolo testato. In Hogwarts Legacy, FSR 4.1 evidenzia una leggera maggiore nitidezza rispetto a FSR 4.0.3, con differenze più marcate nella resa del fogliame, nel dettaglio del tronco degli alberi e nella texture degli abiti dei personaggi. Le pareti, invece, non mostrano differenze significative tra le due versioni.

Il comportamento cambia con Monster Hunter Wilds, dove il guadagno visivo di FSR 4.1 rispetto a FSR 4.0.3 risulta meno evidente, anche se alcuni utenti riferiscono di aver percepito comunque un miglioramento nella qualità complessiva dell'immagine. Questa variabilità tra titoli è del tutto prevedibile: ogni implementazione FSR dipende fortemente dal modo in cui il gioco integra la tecnologia e dai dati temporali che mette a disposizione dell'algoritmo.

Restano ancora da valutare le modalità Quality e Balanced, che rappresentano il punto di equilibrio più interessante per gli utenti RDNA 3 che cercano un miglioramento visivo senza sacrificare troppo in termini di prestazioni rispetto a FSR 3.1. Va ribadito che FSR 4.1 non sarà disponibile nativamente su RDNA 3 al momento del rilascio ufficiale, rendendo queste sperimentazioni su Linux con Proton FP8 una soluzione alternativa e non ufficialmente supportata da AMD.