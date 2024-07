Legacy of Kain: Soul Reaver, la remastered spunta al ComiCon

Un reveal inaspettato è avvenuto al San Diego Comic-Con e ha riacceso immediatamente le speranze dei fan di Legacy of Kain. Alcuni visitatori hanno individuato delle statuette, realizzate da Dark Horse, associate all'emblematico titolo Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered, suggerendo un possibile ritorno della celebre serie videoludica.

Le statuette esposte presentavano un cartellino identificativo con il titolo ufficiale e il logo di Crystal Dynamics, lo studio di sviluppo originale. Questo dettaglio ha fatto ipotizzare l'esistenza di un progetto di rimasterizzazione dei due capitoli di Soul Reaver.

Non è una novità che a più riprese sia stato chiesto ai fan se la saga di Raziel fosse una di quelle che avrebbero voluto vedere ritornare in grande spolvero e, considerando la mole di risposte positive da parte dei giocatori, nulla vieta che una remastered sia in lavorazione in gran segreto già da qualche anno.

La scoperta si inserisce in un contesto più ampio di rilancio del franchise. Recentemente è stato presentato anche il fumetto Legacy of Kain Soul Reaver: The Dead Shall Rise, alimentando le aspettative dei fan.

L'autenticità del materiale fotografico rafforza l'ipotesi che Legacy of Kain: Soul Reaver I & II Remastered sia effettivamente in sviluppo. La presenza di una linea di merchandising già pronta suggerisce che l'annuncio ufficiale potrebbe essere imminente.

Nonostante gli indizi promettenti, è necessario mantenere un approccio cauto. Al momento, la notizia resta nell'ambito delle voci di corridoio, seppur con elementi più concreti rispetto a semplici supposizioni.

La community di Legacy of Kain attende da anni un ritorno della serie, in particolare di Soul Reaver. Questa scoperta rappresenta un segnale incoraggiante per i fan, che ora attendono con trepidazione eventuali sviluppi e annunci ufficiali da parte di Crystal Dynamics o Square Enix.