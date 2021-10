Leggende Pokémon Arceus potrebbe deludere alcuni giocatori

Tornatosi a mostrare con molti nuovi trailer, Leggende Pokémon Arceus sarà protagonista delle prime grandi uscite su Nintendo Switch del 2022. Sebbene il rilascio di Metroid Dread sia stato particolarmente importante per la compagnia e per i giocatori, la console ibrida giapponese non accenna affatto a fermarsi: nei prossimi mesi saranno rilasciati grandi titoli Pokémon come Pokémon Diamante Brillante e Perla Splendente oppure l’atteso Leggende Pokémon Arceus. Nonostante conosciamo bene i remake di quarta generazione, sappiamo ancora poco sul capitolo inedito, e Nintendo potrebbe aver ora preannunciato la struttura del gioco.

La compagnia ha inviato un comunicato a Kotaku, che aveva precedentemente riportato che non sarebbe stato un vero e proprio open world, dando una conferma ufficiale in merito alla questione. Dai video e le immagini promozionali condivisi in passato, infatti, non è stata proprio chiara la struttura del mondo di gioco e definire se potevamo vagare per aree molto grandi o in un open world a tutti gli effetti era ancora molto difficile.

Nintendo ha dissipato ogni dubbio, affermando che “in Leggende Pokémon Arceus, il Villaggio Giubilo servirà come base per le missioni. Dopo aver ricevuto un incarico o una richiesta e aver preparato la loro prossima escursione, i giocatori partiranno dal villaggio per studiare una delle varie aree aperte della regione di Hisui. Dopo aver finito il lavoro, gli utenti dovranno tornare ancora una volta per prepararsi al loro prossimo compito. Non vediamo l’ora di condividere presto maggiori informazioni sull’esplorazione della regione di Hisui.

La compagnia non fa mai menzione di un vero e proprio open world, motivo per cui le possibilità che Leggende Pokémon Arceus presenti un comparto esplorativo di quel genere sono davvero molto basse. Ciò non significa che la mappa sarà piccola, ma che rappresenterà qualcosa di molto più simile a titoli come Monster Hunter, dove il giocatore ha a disposizione una macro area da esplorare a piacimento. Cosa ne pensate di questa scelta? Fatecelo sapere commentando un calce. Leggende Pokémon Arceus sarà rilasciato su Nintendo Switch il 28 gennaio 2022.