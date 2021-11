L’erede spirituale di Banjo-Kazooie tornerà con un nuovo capitolo

Dopo il capitolo in 2D, Playtonic ha confermato che il brand di Yooka-Laylee sarà nuovamente protagonista nel mondo dei videogiochi. L’erede spirituale di Banjo & Kazooie, fortunata serie platform che fece la fortuna di Rare e soprattutto del Nintendo 64 nel corso di una delle generazioni di videogiochi più evolute di sempre non ha nessuna intenzione di essere un fuoco di paglia, tanto che il team di sviluppo è già al lavoro su nuovi progetti.

La storia di Playtonic Games è decisamente una delle più affascinanti che abbiamo visto negli ultimi anni. Il team di sviluppo ès tato fondato da ex impiegati di Rare, che hanno deciso di dedicarsi nuovamente ai platform. Con Yooka-Laylee, che ha debuttato nel 2017, abbiamo visto quanto ci possa essere ancora spazio in questa industria per un gioco a piattaforme, complice anche il successo della campagna Kickstarter lanciata per finanziare il titolo. Ora, a distanza di 4 anni e uno spin-off in due dimensioni (Yooka-Laylee and the Impossible Lair), la serie è pronta a tornare alle origini con un nuovo capitolo in 3D.

Come è possibile garantire il ritorno di Yooka-Laylee? Semplice: grazie al nuovo investitore di Playtonic Games. Nel corso dell’ultima settimana, infatti, i papà del nuovo franchise hanno venduto un pacchetto di minoranza del loro team di sviluppo a Tencent, colosso cinese del settore gaming, che detiene anche quote di Activision ed Epic Games. “Abbiamo sempre parlato con loro, anche del futuro dei platform 3D e su cosa stavamo lavorando e ad un certo punto abbiamo avuto una discussione su come potessero essere coinvolti nei nostri lavori”, ha spiegato Gavin Price, managing director del team. “Quello che è emerso è che Tencent ha un dipartimento per ogni genere, inclusi i platform come il nostro. Abbiamo formalizzato i nostri futuri contenuti ed eccoci qui”, ha continuato Price.

L’investimento di Tencent in Playtonic Games non servirà solo ad avere un nuovo Yooka-Laylee (che sarà un sequel diretto del capitolo del 2017), ma è anche un investimento a livello di risorse. Ci saranno nuove assunzioni ed è al vaglio un cambio della sede centrale ma saranno possibili, nel prossimo futuro, anche altre acquisizioni per crescere sempre di più.