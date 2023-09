Riemerso dallo sgorgante scetticismo iniziale e ammantato da un velo di rispetto guadagnato a colpi di recensioni e bei commenti dal pubblico, Lies of P è un’opera che merita l’attenzione sia degli appassionati del genere, che quella dei player più sbottonati. In un fine anno in cui diversi pesi massimi dell’industria fanno a botte per scrivere il proprio nome sulle pagine di storie, l’ultima fatica di Neowiz Games si appresta a diventare una fiaba da vivere con assoluto piacere in questo fine 2023. Vi ricordiamo di leggere la nostra recensione per avere un quadro generale del gioco in tutte le sue sfaccettature. Ovviamente, come per ogni titolo sotto i riflettori, c’è un’onda di curiosi al seguito che desidera sapere ogni segreto racchiuso in questo insolito dark fantasy, quindi è tempo di spolpare insieme gli obiettivi che rendono l’esperienza in Lies of P memorabile.

L’avventura tra le cupe note di questa rivisitazione dark dell’opera di Carlo Collodi non è esente da difficoltà, infatti la scalata per ottenere il platino sarà gran parte dettata dai vostri ritmi di gioco, nonché abilità in combattimento, e da diverse accortezze che vi diremo in seguito, capaci di farvi risparmiare non poco tempo. In Lies of P i veri ostacoli che vi impediranno di completare tutta d’un fiato la vostra corsa al trofeo finale sono: i finali, l’attenzione ai trofei mancabili e la pazienza nella ricerca dei collezionabili. In ciascuno di questi tortuosi scenari non sarete da soli, perché ci siamo noi! Lasciamoci dondolare dai fili del fato e danziamo con Pinocchio ancora una volta. Se volete rimanere aggiornati sulle altre guide, vi invitiamo a leggere la nostra Guida Completa.

Prima run e consigli

Concentratevi sul personaggio: Nella vostra primissima run in Lies of P vi consigliamo di evitare di fasciarvi subito la testa se non venite a capo di qualche trofeo, ma di concentrarvi sul godere il vostro pellegrinaggio nel nebulosa Krat. Familiarizzate con il sistema di combattimento e cercate la vostra filosofia bellica, e abbracciatela. Raggiungere una sana dimestichezza e una sicurezza misurabile durante gli scontri, vi permetterà di affrontare l’opera con la giusta mentalità, quindi concentratevi sul vostro personaggio. Dosate bene le parate, potenziate a dovere le armi e valorizzate il vostro equipaggiamento.

Attenti alle risposte che date: Secondo poi, prendete consapevolezza del sistema di scelte presente in Lies of P. Così come nella storica fiaba, anche qui dovrete decidere se mentire o dire la verità, ogni qualvolta che una decisione a tempo comparirà su schermo. Nel dubbio, consigliamo di mentire tutte le volte nella prima run, così da sbloccare un finale in particolare, ma anche perché si tratta della risoluzione narrativa più adatta all’evoluzione della storia di Pinocchio. Ne rimarrete soddisfatti.

Parate, parate, PARATE!: Rimane di assoluta importanza rimarcare la struttura dei combattimenti presenti in gioco. Sebbene molti dei boss di Lies of P sembrino gestibili all’inizio, spesso nascondono una seconda fase, specialmente dalla seconda metà della storia. Non intendiamo forzarvi ad abusare di certe tecniche o suggerirvi una sola risoluzione per certi scontri, ma è di vitale importanza sapere da subito che il gioco premia molto la parata e non ama i giocatori più evasivi. Sulla falsa riga di alcune esperienze davvero complesse dello stesso genere del titolo, anche in questo caso la tempistica della schivata e la gestione dei malus inflitti dai nemici rimangono due capisaldi da incidere nella vostra mente il prima possibile.

ATTENZIONE: sono presenti, per ovvie ragioni, spoiler sulla trama e sui finali qui sotto, quindi fate attenzione se non volete rovinarvi l’esperienza prematuramente.

Trofei Oro

Real boy: The all lived happily ever after

Completate la storia principale e selezionate l’opzione di consegnare il vostro cuore a Geppetto. La guida completa ai finali nel dettaglio è qui.

Free from the puppet string

Non dovete mai mentire per tutto il gioco, infine non date il cuore a Geppetto e sconfiggete il Burattino senza nome. La guida completa ai finali nel dettaglio è qui.

Rise of P

Rispondete a tutte le domande in gioco con una bugia e date il cuore a Geppetto alla fine. La guida completa ai finali nel dettaglio è qui.

Trofei argento

Il primo burattino: Sconfiggi il burattino senza nome

Per combattere contro questo boss dovrete rifiutarvi di dare il cuore a Geppetto alla fine della storia, se accetterete non potrete accedere alla sua area.

Arma normale più forte: Porta un’arma normale al livello massimo

Trofeo piuttosto auto esplicativo, ciò che dovete sapere è che ogni arma base può raggiungere un livello massimo di 10 e che i materiali li otterrete semplicemente seguendo le varie missioni. Tutte le armi normali e dove trovarle sono qui.

Arma speciale più forte: Porta un’arma speciale al suo livello massimo

A differenza delle armi normali, qui il livello massimo è 5, ma i materiali sono assai complesso da reperire, mentre alcuni sono impossibili da replicare. Investite bene le vostra risorse in una.

Braccio a Legione più forte: Porta un braccio a Legione al suo livello massimo

Durante l’esplorazione potrete trovare diversi materiali per modificare il braccio di Pinocchio. Portate ogni novità su Legione a Venigni per ulteriori indicazioni e, vicino a lui, potrete montare nuove braccia. Potenziatene uno al livello 3.

Potenziale estremo: Attiva l’Organo-P alla fase 5

Nella vostra avventura vi imbatterete spesso in un materiale strano da analizzare: il Quarzo. Questo minerale rarissimo può essere usato nella stanza di Geppetto per potenziare l’Organo-P. Fatelo fino alla fase 5.

Pianista di Krat: Suona una melodia perfetta al pianoforte dell’Hotel Krat

TROFEO MANCABILE! Prima di iniziare il NG+ nella vostra run in cui avrete sempre mentito, tornate all’Hotel principale ed interagite con il piano.

Collezionista di braccia a Legione: Raccogli tutte le braccia a Legione.

Tutti i luoghi in cui trovare i supporti per le braccia a Legione e come posizionarle sono qui.

Collezionista di armi speciali

Trofeo in aggiornamento

Collezionista di armi normali

Tutte le armi normali e dove trovarle sono qui.

Melodia dorata: Raccogli e riproduci tutti i dischi

Trofeo in aggiornamento

Imparare le emozioni: Impara tutti i gesti

L’elenco e la posizione di tutti i gesti è qui.

Esploratore veterano: Decifra tutti i cilindri criptici e riscatta le ricompense

L’esatto posizione di ogni cilindro e gli indizi per risolvere le cacce al tesoro sono qui.

Fine degli indovinelli: Scopri tutti i santuari della trinità

La soluzione a tutti gli enigmi e la posizione dei Santuari è qui.

Trofei bronzo

Trofei bronzo Prima bugia: Di’ una bugia davanti all’ingresso dell’Hotel Krat

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Guida agli Stargazer: Ripara uno Stargazer

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Esplorare le possibilità: Prova a montare un’arma Combinate un’arma e un’impugnatura qualunque con l’oggetto giusto presso l’Hotel centrale e lo farete semplicemente.

Tecnica difensiva definitiva: Distruggi l’arma di un nemico con una guardia perfetta.

Il trofeo è auto esplicativo, infatti vi basterà rompere un’arma nemica con un parata perfetta, ossia una parata che non vi causi danni. Il consiglio è quello di sbloccare il trofeo prima dell’incontro con Geppetto al ponte. Parate un attacco dei fantocci con la spada lunga prima del ponte.

Colpo fatale: Sferra un attacco fatale con successo

I nemici sbilanciati e atterrati ci lasceranno modo di essere colpiti con un attacco speciale che può essere usato colpendo il nemico di turno davanti al momento del suo tramortimento.

I bastardi e gli spazzini: Uccidi un persecutore

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Maestro della sfilata: Uccidi il Maestro della Sfilata

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Sentinella rottamata: Uccidi la Sentinella rottamata

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Fiamma del re: Uccidi Fuoco, Fiamma del re

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Arcivescovo caduto: Uccidi l’Arcivescovo caduto Andreus

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Lo scontro ritardato: Uccidi il maggiore della Confraternita dei conigli neri

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Re dei burattini: Uccidi Romeo, Re dei burattini

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Il campione di evoluzione: Uccidi Victor il Campione

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Mostro verde divoratore di burattini: Uccidi il Mostro verde divoratore di burattini

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Maestro della sfilata corrotto: Uccidi il Maestro della Sfilata corrotto

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Vendetta nera: Uccidi la Confraternita dei conigli neri

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

La completa: Uccidi Laxasia la completa

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Il Dio risvegliato: Uccidi Simon Manus, Dio risvegliato

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Detentore di Zecchini d’oro: Raccogli uno Zecchino d’oro

Trofeo legato alla storia e impossibile da mancare.

Da oltre la spaccatura: Uccidi tutti i tipi di farfalle dimensionali

La storia del principe: Scopri l’ultima storia di Venigni

La storia dell’anziana raffinata: Scopri l’ultima storia di Antonia

La storia di colui che sognò: Scopri l’ultima storia di Simon Manus

La storia di un padre: Scopri l’ultima storia di Geppetto

La storia di una ragazza sconosciuta: Scopri l’ultima storia di Eugénie

La storia della farfalla turchina: Scopri l’ultima storia di Sophia

Trofeo platino

Lies of P: Ottieni tutti i trofei

Complementi, sei un burattino vero, un ragazzo burattino o un essere di pura bontà?