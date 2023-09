Come da tradizione per ogni SoulsLike che si rispetti, anche in Lies Of P sono disponibili dozzine e dozzine di armi nascoste all’interno della corposa mappa di gioco.

Come se tutto questo non bastasse, ognuna della armi normali presenti in Lies Of P, è composta da un’impugnatura e da una lama, entrambe scorporabili per poter essere mescolate fra loro, dando vita a una delle armerie più varie mai viste in un titolo di questo genere.

Collezionare tutte le armi normali, ovvero quelle non legate all’Ergo univoco lasciato dai vari Boss, permetterà di sbloccare il trofeo: Collezionista di armi normali.

Infine, in questa Guida completa alle armi normali di Lies Of P, l’elenco da noi stilato segue la progressione naturale del gioco, vi consigliamo quindi di controllarla costantemente per comprendere se, nell’area in cui vi ritroverete, sono presenti delle armi che ancora non avete trovato.

Sciabola del burattino: questa è una delle tre armi a disposizione a inizio gioco. Se opterete per una delle altre due, vi basterà acquistarla dal Mercante Errante situato poco prima del Boss: Maestro Della Sfilata, per 300 Ergo. Ricordatevi che dovrete assolutamente comprare quest’arma il prima possibile, poiché il Mercante Errante scomparirà con l’avanzare dell’avventura.

Stocco invernale: questa è una delle tre armi a disposizione a inizio gioco. Se opterete per una delle altre due, vi basterà acquistarla dal Mercante Errante situato poco prima del Boss: Maestro Della Sfilata, per 300 Ergo. Ricordatevi che dovrete assolutamente comprare quest’arma il prima possibile, poiché il Mercante Errante scomparirà con l’avanzare dell’avventura.

Spadone del destino: questa è una delle tre armi a disposizione a inizio gioco. Se opterete per una delle altre due, vi basterà acquistarla dal Mercante Errante situato poco prima del Boss: Maestro Della Sfilata, per 300 Ergo. Ricordatevi che dovrete assolutamente comprare quest’arma il prima possibile, poiché il Mercante Errante scomparirà con l’avanzare dell’avventura.

Bastone a spirale elettrico: una delle armi più forti per le fasi iniziali dell’avventura. Può essere acquistata dal Mercante Errante accanto allo Stargazer nella casa di Elysion Boulevard per 1.200 Ergo. Ricordatevi che dovrete assolutamente comprare quest’arma il prima possibile, poiché il Mercante Errante scomparirà con l’avanzare dell’avventura.

Manganello della polizia di Kart: progredendo normalmente in Elysion Boulevard vi scontrerete con un Burattino Poliziotto. Uccidetelo per ottenere l’arma.

Pugnale della salamandra:: dallo Stargazer iniziale della Fabbrica Venigni, salite le scale di fronte a voi ed entra nella prima stanza a sinistra. Spaccate le scatole e scendete nel buco per trovare l’arma nella cassaforte presente nella stanza.

Falcione potenziatore: è situato nel baule dietro al Boss opzionale: Burattino del futuro, presente nella Fabbrica Venigni. Vi suggeriamo di liberare l’area dalla Corruzione (attivando la leva posta al termine de corridoio composto da tubature rosse) prima di combattere il Boss e accedere al baule.

Ascia dei pompieri: nella Fabbrica Venigni, quando vi troverete di fronte alla palla di fuoco rotolante, fate attenzione e percorrete tutta la salita evitando il grosso masso infuocato ogniqualvolta si avvicini. Al termine della salita, troverete una manciata di burattini da eliminare e l’arma pronta per essere raccolta dal baule di fronte a voi.

Chiave inglese grande: dopo aver affrontato il Boss: Fuoco, proseguite fino ad arrivare a miniera. Nella prima area, invece di calarvi di sotto, proseguite fra le travi e le piattaforme del piano elevato, fino a giungere alla cassa con dentro l’arma.

Lancia a doppia punta del cieco: nella Cattedrale di San Frangelico, mentre sarete inteni a proseguire nella lunga scalata della torre, vi ritroverete di fronte a due ingranaggi da superare saltando. Salite sulla seconda ruota e lasciatevi trasportare fino a che non potrete scendere sulla vostra destra. Proseguite per il percorso guidato e troverete un baule con l’arma.

Lancia di cristallo acida: dallo Stargazer sbloccato in seguito allo scontro con Andreus, proseguite per la discesa e uccidete i due nemici in fondo. Dopodiché prendete subito il sentiero sulla tua destra e, facendo attenzione alle trappole, giungete alla fine per trovare il baule.

Lama segaossa: raggiunta la piazza con il grande nemico Elite che gira in tondo, e i nemici che lanciano oggetti nella sezione superiore, usate la scala sul retro della piazza per raggiungere i tetti. Ora dirigetevi nella direzione da cui siete venuti, ovviamente restando sui tetti, per trovare il baule.

Spada curva di rovi: può essere acquistata dal Mercante Errante dentro il Red Lobster Inn per 2.000 Ergo. Ricordatevi che dovrete assolutamente comprare quest’arma il prima possibile, poiché il Mercante Errante scomparirà con l’avanzare dell’avventura.

Spada curva della danzatrice: dopo aver sconfitto la Dama Bianca, prendete le scale e proseguite per aprire la scorciatoia. Di fronte a voi vedrete il baule difeso da due burattini bombaroli.

Piccone esplosivo: all’interno del Teatro dell’Opera Estella noterete un Burattino Ballerina-Marinaio scheltrico uscire da una stanza laterale. Sconfiggete l’abominio e dirigetevi nella stanza per trovare l’arma all’interno di una cassaforte.

Pugnale del tiranno assassino: può essere acquistato dal negozio di Pulcinella, per 2.000 Ergo, una volta che gli viene consegnato l’oggetto “Collezione di Venigni Incredibile” trovato nel Teatro dell’Opera Estella.

Spada dell’orologio: poco dopo aver incontrato Geppetto fuori dal palcoscenico in cui hai combattuto il Boss: Re Dei Burattini, raggiungerete una strada con alcune bancarelle di carnevale. Salite sulla scala a destra e seguite il percorso per trovare il baule.

Motosega elettrica circolare: dopo aver sbloccato una delle scorciatoie presenti nella Galleria Venigni (quella che vi riporta nelle vicinanze dello Stargazer), incontrerete un Mercante Errante che ve la venderà per 3.200 Ergo. Ricordatevi che dovrete assolutamente comprare quest’arma il prima possibile, poiché il Mercante Errante scomparirà con l’avanzare dell’avventura.

Lancia dell’onore: dopo aver acquistato l’arma precedente, tornate indietro ed aprite il cancello. Vedrete un’area invasa da una nebbia tossica che causa Deperimento, percorrete completamente l’area, curandovi o attaccando i bulbi che generano la nebbia, per trovare la cassaforte con dentro l’arma.

Ascia del burattino vivo: arrivati alla Palude desolata, raggiungete la grande piazza con il cannone. Evitate i colpi ed entrate nella torre, percorrete la scala fino alla fine per trovare il baule al fianco del burattino e del cannone.

Martello demolitore: potrete acquistarlo da Pulcinella, al costo di 3.000 Ergo, dopo avergli consegnato l’oggetto “Collezione di Venigni Fantastica” reperito nella Palude Desolata.

Lancia lunga della città: una volta superata la sezione con le palle rotolati nella Palude Desolata, potrete aprire una scorciatoia che, se percorsa, vi farà costeggiare una casa situata alla vostra destra. Una volta che il nemico he ne fuoriuscirà, avrà sfondato la porta, eliminatelo ed entrate per trovare il baule contenente l’arma.

Coltello del capo cuoco: dopo aver sconfitto il Boss: Mostro Verde Della Palude, ed essere arrivati alla stazione di Krat, prima di raggiungere la biglietteria cercate un breve percorso costellato di scatole e casse. Il baule è situato alla fine di questo breve tratto di strada pieno di nemici.

Mjolnir a spirale: giunti allo Stargazer della lobby della stazione, uscite da quest’ultima e recatevi dietro all’angolo posteriore sinistro dell’edificio per trovare il baule contenente l’arma.

Pala militare: può essere acquistata dal Mercante Errante, all’interno dell’appartamento abbandonato, per 3.500 Ergo. Ricordatevi che dovrete assolutamente comprare quest’arma il prima possibile, poiché il Mercante Errante scomparirà con l’avanzare dell’avventura.

Taglierino d’acciaio nero: lo troverete all’interno della Grotta dell’Eremita (a patto di averla sbloccata seguendo la missione secondaria di Hugo e dei cilindri criptici). Proseguite fino alla fine della grotta e troverete il baule contenente l’arma, presidiato da un nemico particolarmente rognoso da abbattere.

Alabarda del cavaliere maledetto: una volta arrivati alle rovine di Trismegisto, controllate le due estremità del ponte crollato. vicino a una di queste troverete il muro distrutto precedentemente dal Burattino, nelle vicinanze dei detriti troverete il baule contente l’arma.

Grande spada curva acida: quando raggiungerete le mura esterne dell’’Abbazia di Arche, incapperete in una farfalla dimensionale rossa. Dopo averla uccisa, continuando a percorrere la strada, noterete una stanza con un nemico particolarmente ostico a presidiare il baule contenente l’arma.

Ascia di cristallo della carcassa: prima di ottenere quest’arma dovrete fare la conoscenza del Test 826 all’Abbazia si Arche. Per incontrarlo dovrete raggiungere la stanza rettangolare, composta da più piani, e dirigervi a piano terra. Qua dovrete prendere l’ascensorte presente nella strettoia per dirigervi ancora più in profondità, fino a raggiungere Test 826 e una scorciatoia che potrete aprire.

Proseguite regolarmente con la vostra avventura fino a che non avrete eliminato il Boss: Laxasia La Completa. A questo punto tornate a Via Rosa Isabelle, e dirigetevi sul ponte che da sulle strade incendiate. Se avrete fatto tutto correttamente troverete Test 826 pronto per vendervi degli oggetti, tra cui l’ultima arma normale disponibile in Lies Of P.