Che Lies of P riprendesse la rodata formula di FromSoftware è, oramai, un fatto comprovato, non sorprende, quindi, che l’ottimo SoulsLike targato NeoWiz presenti, come da tradizione, una serie di finali differenti, tutti legati a determinate scelte che verranno prese durante il gioco.

Considerando che alcuni finali potrebbero risultare maggiormente ostici da ottenere, eccovi quindi la Guida Completa ai tre finali presenti in Lies Of P, con indicati tutti i passaggi per raggiungere i vari epiloghi del viaggio di P e i trofei/obiettivi ad essi associati.

Finale 1: Fili Avevo Ed Or Non Più

Per raggiungere questo finale dovrete riuscire a dire sempre la verità per tutta la durata del gioco (la prima menzogna per accedere all’Hotel Krat non viene conteggiata).

Tenete a mente che, una volta arrivati alle fasi finali dell’avventura, quando vi ritroverete con Sophia sul Ponte dell’Ascensione, dovrete scegliere l’opzione “Lasciala Andare“ e, in seguito, quando vi ritroverete a dialogare con Simon Manus in merito al destino di Sophia, dovrete scegliere l’opzione “L’ho lasciata andare”.

L’ultimo passaggio che dovrete compiere sarà quello di rifiutarvi di consegnare il vostro cuore a Geppetto quando parlerete con lui nell’Abisso. Questa decisione vi farà ottenere il primo finale e il trofeo Free From Puppet String.

Tenete a mente, infine, che è possibile mentire anche durante una run “Sincera” ma non è ancora stato scoperto quanta sia la tolleranza alle menzogne prima di vanificare il risultato finale. Quindi, considerando che non cambia nulla in termini di gameplay, ricordatevi di dire sempre la verità per tutta la durata di questo Playthrough

Finale 2: L’Ascesa Di P

Ottenere questo finale si rivelerà leggermente più complesso di quello precedente, poiché non dovrete solamente mentire per tutta la durata della vostra partita ma dovrete anche ottenere un’arma speciale e avere tutti i dischi presenti nel vostro inventario.

Innanzitutto, per raggiungere questo finale dovrete mentire per tutta la durata del gioco, non fatevi remore e semplicemente scegliete la strada più semplice di fronte a ogni decisione che vi si parerà davanti.

Una volta arrivati alle fasi finali dell’avventura, quando vi ritroverete con Sophia sul Ponte dell’Ascensione, dovrete scegliere l’opzione “Darle la Pace“ e, in seguito, quando vi ritroverete a dialogare con Simon Manus in merito al destino di Sophia, dovrete scegliere l’opzione “Le ho dato la Pace”.

A questo punto, quando vi ritroverete a scendere nell’Abisso, attivate lo Stargazer e NON interagite in alcun modo con Geppetto. Interagite con lo Stargazer appena attivato e dirigetevi, nuovamente, all’Hotel Krat.

Dal punto di arrivo dirigetevi al Grammofono situato al lato del “negozio” di Poldina e ascoltate tutti i dischi in vostro possesso. Vi servirà ascoltarli completamente, quindi sedetevi comodi e godetevi un po” di musica.

Terminata la vostra sessione di ascolti, salite al primo piano e recatevi nello studio di Geppetto, qui noterete che il ritratto sul muro avrà un naso indubbiamente lungo. Se avrete compiuto tutti i passaggi correttamente, potrete interagire con quest’ultimo per ottenere l’arma speciale “Bugia D’Oro”.

L’ultimo passaggio che dovrete compiere sarà quello di ritornare nell’Abisso e rifiutarvi di consegnare il vostro cuore a Geppetto quando parlerete con lui. Questa decisione innescherà una Boss Fight contro il Burattino senza nome. Eliminatelo e otterrete sia il secondo finale che ben due trofei: Rise Of P e Il Primo Burattino.

Finale 3: Ragazzo Vero

Questo è il finale considerato “canonico”, poiché P diventerà un ragazzo vero e tutti vivranno felici e contenti, nonché il più semplice da ottenere dei tre.

Innanzitutto dovrete mentire durante la vostra avventura per far aumentare l’umanità di P. Non è importante che mentiate ogni singola volta ma avrete bisogno di dire menzogne almeno nella metà delle scelte che vi si pareranno davanti. Per non rischiare di bagliare, però, vi suggeriamo di mentire ogni volta.

A questo punto, quando vi ritroverete con Sophia sul Ponte dell’Ascensione, dovrete scegliere l’opzione “Darle la Pace“ e, in seguito, quando vi ritroverete a dialogare con Simon Manus in merito al destino di Sophia, dovrete scegliere l’opzione “Le ho dato la Pace”.

Come ultimo passaggio, dopo aver sconfitto Simon Manus, scendete nell’Abisso e optate per consegnare il vostro cuore a Geppetto. Questo sbloccherà il terzo finale di Lies Of P e vi farà ottenere il Trofeo Real Boy: They All Lived Happily Ever After.

Sbloccare più finali in una sola partita (SOLO PC E PS5)

Ovviamente, come già sapranno gli amanti dei SoulsLike, anche in Lies Of P è possibile sbloccare più finali in una sola partita. Nel caso del titolo di NeoWiz, sarà possibile ottenere tutti gli epiloghi in due partite complete ma per farlo, sarà necessario salvare una copia dei vostri dati di salvataggio (per quanto riguarda la versione PC), o disabilitare il cloud di salvataggio (per quanto riguarda la versione per PlayStation 5), i un punto specifico del gioco.

Potrete ottenere sia il Finale 2 (L’Ascesa Di P) che il Finale 3 (Ragazzo Vero), creando un backup di salvataggio una volta raggiunto lo Stargazer dell’Abisso, prima di interagire con Geppetto.

Una volta fatto ciò, vi basterà raggiungere il primo finale che vorrete ottenere, ricaricare il vostro salvataggio manualmente (dal cloud di PlayStation o cercando la cartella contenente i salvataggi su Steam) e seguire le indicazioni per il secondo finale.