Life Is Strange 2: lavori quasi finiti per Episodio 5

Il vicedirettore di Life is Strange 2 ha annunciato nel corso della giornata di oggi che i lavori sull'Episodio 5 stanno terminando.

Il genere delle avventure grafiche non è sicuramente uno dei più seguiti e maggiormente di successo, soprattutto nel corso di quest’ultima generazione di console, ma ciò nonostante Dontnod Entertainment è riuscita efficacemente a riportare in auge questa tipologia di titoli, grazie all’uscita di Life is Strange e del suo sequel Life is Strange 2, pubblicato l’anno scorso e disponibile attualmente per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Proprio a tal proposito arrivano nuove interessanti dichiarazioni da parte del vicedirettore di Life is Strange 2, Michael Koch, il quale ha annunciato in suo post su Twitter che i lavori sull’Episodio 5 del gioco sono quasi giunti al termine, e attualmente la compagnia di sviluppo Dontnod Entertainment sta per ultimare gli ultimi rifinimenti, andando a correggere bug e altre problematiche di pulizia annesse.

Lo stesso Koch, il quale tra le altre cose è direttore artistico di Life is Strange 2, ha confermato che l’Episodio 5 è ormai pressochè completo, nonostante non si conosca ancora il titolo.

Non ci rimane dunque che attendere con impazienza le prossime settimane, certi che Dontnod Entertainment svelerà il titolo del quinto e ultimo episodio, oltre a rilasciare ulteriori dettagli in merito, dal momento che rappresenterà l’epilogo della storia di Sean e Daniel, i due protagonisti della vicenda del gioco. Vi ricordiamo che l’edizione fisica di Life is Strange 2 è prevista per il prossimo 3 dicembre, per tutte le piattaforme disponibili.