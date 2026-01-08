Il franchise di Life is Strange si prepara a un nuovo capitolo che potrebbe rappresentare una svolta cruciale per la serie dopo le difficoltà commerciali dell'ultimo episodio. Life is Strange: Reunion è stato classificato dal sistema PEGI europeo, rivelando dettagli significativi prima di essere rimosso dal database ufficiale. La scoperta da parte dei fan ha scatenato speculazioni sulla strategia di Square Enix per rilanciare una delle sue IP narrative più iconiche, in un momento particolarmente delicato per l'industria videoludica occidentale.

Il rating PEGI 16, coerente con tutti i capitoli dal terzo episodio in poi, conferma che Life is Strange: Reunion manterrà l'approccio maturo della serie. La classificazione, pubblicata originariamente a marzo 2025 e ancora consultabile attraverso Gematsu dopo la rimozione dal sito PEGI, rivela elementi di gameplay e contenuti che definiranno l'esperienza. Particolare attenzione è stata dedicata alla presenza di sostanze illegali nel gioco e alla monetizzazione attraverso outfit acquistabili con denaro reale, oltre a un upgrade digital deluxe.

La trama riporta al centro della scena Chloe Price e Max Caulfield, i personaggi che hanno definito l'identità del franchise originale. Secondo la descrizione trapelata, Chloe raggiungerà Max alla Caledon University, tormentata da incubi e "ricordi impossibili" che richiedono l'intervento della protagonista dotata di poteri temporali. La struttura narrativa si concentrerà su una minaccia incombente: un inferno destinato a distruggere il campus universitario nell'arco di tre giorni, mentre Max stessa si trova già in una situazione di crisi personale.

Il ritorno della coppia iconica rappresenta una risposta diretta alle critiche ricevute da Life is Strange: Double Exposure, uscito a novembre 2024. Quel capitolo, che aveva comunque riportato Max Caulfield come protagonista, si è rivelato un fallimento commerciale per Square Enix.

Le conseguenze del flop di Double Exposure si sono fatte sentire pesantemente su Deck Nine, lo studio di sviluppo responsabile del progetto. L'azienda ha dovuto procedere con licenziamenti significativi, una decisione che il CEO Mark Lyons ha definito "estremamente difficile", attribuendola ai "tempi difficili che l'industria sta attualmente affrontando".

La classificazione PEGI non ha rivelato informazioni su piattaforme di destinazione o finestra di lancio, elementi cruciali che i fan attendono con impazienza.