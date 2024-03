SVUOTATUTTO Amazon: Like a Dragon: Ishin! per PS4 a soli 29€!

Amanti dei videogiochi, Amazon ha un'offerta incredibile su Like a Dragon: Ishin! per PlayStation 4! Preparatevi a tuffarvi nella rivoluzione giapponese e a farvi strada con il vostro revolver e la vostra spada in un'avventura epica che vi assicurerà ore e ore di divertimento. Il gioco è ora è disponibile a soli 29,98€, con uno sconto del 50% sul prezzo originale di 29,99€! Non fatevi scappare la possibilità di vivere una delle avventure più entusiasmati degli ultimi anni, creata dagli stessi ideatori di Yakuza: Like a Dragon.

Like a Dragon: Ishin!, chi dovrebbe acquistarlo?

Like a Dragon: Ishin! vi catapulterà nella rivoluzione giapponese armati di spada e revolver, fondendo azione, sfide appassionanti e una storia avvincente in un mix dal divertimento assicurato. Il gioco è perfetto per chi ama le avventure ambientati in epoche del passato, dove la storia ha un grande peso a livello narrativo.

Come raccontato nella nostra recensione, il gioco riprende lo stile dei precedenti capitoli della saga, offre una narrazione dettagliata che omaggia la storia del Giappone e reinventa personaggi iconici della serie come Kazuma Kiryu, facendogli interpretare ruoli inediti. Si tratta senza dubbio di un gioco che non può mancare nella collezione di un vero appassionato, specialmente ora è disponibile con un importante sconto che lo porta a soli 29,98€, il 50% in meno del prezzo consigliato di 59,99€!

Vedi offerta su Amazon