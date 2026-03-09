The Callisto Protocol Standard Edition per PS5 è ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile. Il survival horror sviluppato da Striking Distance Studios vi immergerà in un'atmosfera oscura e terrificante, perfetta per gli amanti del genere. Approfittate dello sconto, pagando solo 23,68€!

The Callisto Protocol, chi dovrebbe acquistarlo?

The Callisto Protocol Standard Edition per PS5 è il titolo ideale per tutti gli appassionati di horror survival e di esperienze di gioco ad alta tensione. Chi ama i giochi come Dead Space o Resident Evil troverà in questo titolo un'avventura oscura e angosciante, ambientata in una prigione spaziale sul satellite di Giove. A soli 23,68€, rappresenta un'occasione imperdibile per chi vuole vivere un'esperienza di gioco intensa senza spendere una fortuna.

Questo gioco soddisfa l'esigenza di chi cerca una narrativa coinvolgente e un gameplay ricco di tensione e colpi di scena. Grazie alle capacità della PS5, i giocatori potranno godere di grafiche mozzafiato e un'atmosfera claustrofobica resa ancora più immersiva dal feedback aptico del DualSense. Consigliato a chi è alla ricerca di un titolo horror in terza persona di qualità, capace di tenere con il fiato sospeso dall'inizio alla fine.

The Callisto Protocol Standard Edition per PS5 è un survival horror in terza persona ambientato su una luna di Giove nel 2320. Offre un'atmosfera oscura, combattimenti brutali e una narrazione intensa per veri appassionati del genere.

Vedi offerta su Amazon