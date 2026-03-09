Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Logitech G PRO Racing Wheel, il volante da corsa con trasmissione diretta compatibile con PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Grazie alla forza di 11 Nm, alle leve del cambio magnetiche e alla tecnologia TRUEFORCE, offre un'esperienza di guida incredibilmente realistica. Attualmente disponibile a soli 949,99€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo originale di 1.099€.

Logitech G PRO Racing Wheel, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G PRO Racing Wheel è il volante ideale per tutti gli appassionati di simulazione di guida che desiderano un'esperienza autentica e altamente competitiva. Grazie alla trasmissione diretta con forza fino a 11 Nm e alla tecnologia TRUEFORCE, questo volante soddisfa le esigenze di chi cerca un feedback fisico realistico, capace di trasmettere ogni vibrazione e condizione del manto stradale quasi in tempo reale. È perfetto per chi gioca su PC, Xbox Series X|S e Xbox One e vuole portare la propria esperienza di gioco a un livello professionale.

Con un prezzo attuale di 949,99€ rispetto agli originali 1099€, questo prodotto si rivolge a chi è disposto a investire nel massimo della qualità per il sim racing. Le leve del cambio magnetiche, il sistema a doppia frizione, il display OLED e la disposizione professionale dei pulsanti lo rendono adatto sia ai piloti virtuali amatoriali avanzati sia ai competitor esport che richiedono precisione e reattività senza compromessi in ogni sessione di gara.

Il Logitech G PRO Racing Wheel è un volante con trasmissione diretta da 11 Nm, compatibile con PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Integra la tecnologia TRUEFORCE, leve magnetiche con sensori Hall e display OLED per gestire cinque profili di gara.

