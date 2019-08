Little Nightmares 2, Gamescom 2019: annunciato il seguito del celebre titolo

Durante l'evento Opening Night Light di questa calda Gamescom 2019 è stato annunciato da Bandai Namco Little Nightmares 2.

Attualmente è in corso Opening Night Live, ossia l’evento di apertura della Gamescom 2019 che, fino ad ora, ci sta riservando un gran numero di sorprese. Dopo aver visto tra le altre cose l’annuncio di Kerbal Space Program 2 e il trailer di Need For Speed Heat il palcoscenico di tale manifestazione ci ha infatti riservato anche un altro pregevole annuncio: quello di Little Nightmares 2.

Bandai Namco ha infatti sorpreso tutti e ha svelato al grande pubblico il seguito di uno dei titoli più apprezzati degli ultimi tempi. Il titolo sarà disponibile in una data non ancora precisata nel 2020 per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il filmato dalla durata di circa un minuto ci mostra le oscure atmosfere della saga ma non svela praticamente nulla di quello che sarà il gameplay del titolo. A parte alcune brevi scene, infatti, di Little Nightmares 2 non si è infatti visto molto ma una cosa è certa: l’atmosfera sembra esserci tutta.

Little Nightmares 2 ci metterà nei panni di un giovane ragazzo, chiamato a mostrare il suo coraggio di fronte ad un vasto set di misteriosi nemici, tra cui l’inquietante Mono. Un’affascinante atmosfera horror permeerà inoltre il titolo, che promette di ammaliare nuovamente migliaia di giocatori.

Che ne pensate di questa notizia, siete contenti di questo particolare annuncio? Vi aspettavate di vedere alla Gamescom 2019 Little Nightmares 2? Avete giocato al primo episodio della saga?