Sembra proprio che dovremo aspettarci grandi cose dal nuovo videogioco a tema Star Wars sviluppato da Ubisoft Massive. Il loro augurio per l’anno nuovo potrebbe anticipare e suggerire importanti passi in avanti nel suo sviluppo, e tantissime altre cose.

Nel messaggio di capodanno, pubblicato su Twitter da Ubisoft Massive, si accenna nuovamente al loro nuovo videogioco dedicato a Star Wars con parole che sembrano far ben sperare nei confronti dell’anno nuovo. “Buon anno a tutti. Per noi il 2023 sarà importantissimo. Unitevi all’avventura. #MassiveStarWars”, si legge nel testo che introduce un’immagine inevitabilmente familiare ai fan del vastissimo mondo creato da George Lucas.

Per il momento non conosciamo ancora molto in merito a questo nuovo progetto, anche se possiamo immaginare che si trovi nelle sue ultime fasi di sviluppo anche in relazione ad alcuni recenti annunci provenienti direttamente dallo stesso studio. Contando che al momento Ubisoft è impegnata anche in altri progetti altrettanto grandi, l’augurio nei confronti dell’anno nuovo può essere letto come “rassicurazione” verso i fan e gli appassionati più curiosi. Inoltre l’universo narrativo di Star Wars ha sicuramente moltissimo da offrire sia in termini di storie che di sperimentazioni videoludiche. Moltissimi sono stati i lavori in questo senso, e altrettanti quelli attualmente in sviluppo. Riuscirà Ubisoft a distanziarsi dalla concorrenza che si sta muovendo sulla sua stessa lunghezza d’onda?

Happy New Year to you all.

2023 is going to be huge for us.

Join the adventure.#MassiveStarWars pic.twitter.com/NGqKMXImpc — Julian Gerighty (@jgerighty) January 1, 2023

Anche se risulta piuttosto precoce il ragionare in questo senso, le aspettative dei fan saranno sicuramente parecchio elevate, specialmente in relazione ai precedenti lavori realizzati da Ubisoft Massive e alle premesse che un mondo del genere non manca di confermare ogni volta che ci si ragione su. Non ci resta che attendere nuovi dettagli, nella speranza di novità sempre più ravvicinate.