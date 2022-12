Con l’uscita sempre più prossima di Avatar: la Via dell’Acqua, seguito del celebre film del 2009, sono spuntati nuovi dettagli anche riguardo Avatar: Frontiers of Pandora. Il tutto è stato rivelato con la pubblicazione della sua pagina ufficiale sul PlayStation Store, accompagnata da tante piccole novità sul nuovo progetto targato Ubisoft, che a quanto pare sarà dotato anche di una modalità cooperativa.

Tenendo sempre d’occhio l’attendibilità di queste nuove informazioni, vi riportiamo quanto scritto sulla pagina PlayStation Store nel descrivere Avatar: Frontiers of Pandora: “Avatar: Frontiers of Pandora è un gioco action-adventure in prima persona sviluppato da Massive Entertainment, uno studio di Ubisoft, in collaborazione con Lightstorm Entertainment e Disney. Realizzato con l’ultima versione del motore Snowdrop e sviluppato unicamente per la nuova generazione di console e PC, Avatar: Frontiers of Pandora porta in vita il suggestivo mondo di Pandora in tutta la sua bellezza e pericolosità, in un’esperienza coinvolgente in un mondo aperto. In questa nuova storia a sé stante, sarete un Na’vi alle prese con un viaggio attraverso la frontiera occidentale di Pandora, un’area mai vista prima. Esplora un mondo vivo e pulsante, abitato da creature incredibili e personaggi mai visti prima, e respingi gli assalti delle forze dell’RDA”.

AVATAR: FRONTIERS OF PANDORA™ PSN Store Page : https://t.co/IKVO4wpD9Q ⬜ Supports up to 2 online players with PS Plus (maybe it's just a place-holder information) pic.twitter.com/8uUeHuPPaq — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) December 11, 2022

Le nuove possibilità narrative offerte dal sequel di James Cameron giocheranno sicuramente un ruolo centrale anche nel nuovo videogioco (di cui attualmente non conosciamo ancora una data d’uscita specifica, causa anche il precedente rinvio).

Per adesso, quindi, non ci resta che attendere nuovi dettagli in merito ad Avatar: Frontiers of Pandora, nella speranza che queste informazioni si riveleranno accessibili, anticipando un’esperienza che farà sicuramente piacere agli appassionati del film di tutto il mondo.