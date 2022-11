il 21 settembre 2002, Logitech G, brand leader nella realizzazione di accessori per il gaming, ha svelato l’attesissima Logitech G CLOUD Gaming Handheld, un dispositivo appositamente creato per il cloud gaming. La nuova console offre controlli di gioco precisi, uno schermo HD a 1080p, un’incredibile durata della batteria e un design elegante e leggero che consente ai gamer di accedere alle librerie di giochi per PC e console dal cloud in un modo nuovo e divertente.

Pensata per supportare lo streaming cloud di Xbox Game Pass Ultimate e NVIDIA GeForce NOW, la nuova console targata Logitech G si pone come un primo, importante, passo verso un panorama videoludico fortemente incentrato sul cloud, sui servizi in streaming e su un tipo di gaming diverso da tutto quello a cui siamo stati abituati nei decenni passati.

Come funziona Logitech G Cloud

Logitech G Cloud è una console co-sviluppata con il colosso Tencent e pensata per il gaming in mobilità, concentrandosi in particolar modo, come lo stesso nome del device suggerisce, sul Cloud Gaming, sfruttando gli abbonamenti già disponibili sul mercato.

Nel corso degli ultimi anni tantissime aziende hanno cominciato a spingere molto sul giocare in streaming, con risultati più o meno diversi, e visto il costante incremento di videogiocatori che stanno dando fiducia al cloud gaming, Logitech ha pensato di spingere sui due servizi che, in questo momento, stanno lavorando oggettivamente nel modo migliore: Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce Now. Entrambi offrono infatti una vasta libreria di giochi e soprattutto hanno fornito aiuto per l’ottimizzazione delle app su Logitech G Cloud.

Oltre a permettere un accesso diretto alle due piattaforme di cloud gaming, utilizzando delle app realizzate ad hoc per Logitech G Cloud, la nuova console si basa su una versione custom di Android e, come prevedibile, offre la possibilità di scaricare tutti i titoli mobile attualmente disponibili per il sistema operativo del colosso di Mountain View.

Il funzionamento è molto semplice e immediato: si avvia la console, si verifica che la connessione WiFi sia funzionante, si apre l’app e si è pronti a giocare. Nessun tempo di attesa, nessun bisogno di specifiche tecniche particolari. L’unica cosa che serve è una connessione dati stabile.

Logitech G Cloud – Specifiche tecniche

Proprio in virtù del fatto che Logitech G Cloud punta tutto sul cloud gaming, il device non ha bisogno di presentare una scheda tecnica da urlo, limitandosi a una serie di componenti pensate per garantire una buona autonomia, un ottimo schermo e, sopratutto, garantire un peso praticamente nullo, ottimo per portare la console sempre con se.

WiFi 2×2 MIMO, 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz Servizi compatibili Xbox Cloud Gaming, GeForce Now Display IPS LCD Touch da 7” 1920×1080 60 Hz CPU Qualcomm Snapdragon 720G Audio Stereo Speaker Batteria 12 ore di autonomia Dimensioni 256,82 x 117,21 x 32,95 mm Peso 463 grammi

In merito allo schermo, Logitech G Cloud, monta un pannello IPS 1080p touch da 60 Hz, precalibrato e in grado di offrire una qualità visiva decisamente buona, oltre che supportare gli oramai imprescindibili 60fps.

Ergonomia e Form Factor di Logitech G Cloud

Logitech G Cloud ha delle dimensioni piuttosto contenute e che si avvicinano a quelle di Nintendo Switch. 26 centimetri di lunghezza, 11 di altezza e uno spessore di, circa, 3 centimetri formano uno chassis che spinge tutto sull’ergonomia e sulla leggerezza. Logitech G Cloud , infatti, pesa poco più di 450 grammi (poco meno del doppio di uno smartphone da 7″) risultando leggerissima fra le mani e perfetta sia per essere trasportata con praticità, che per non affaticare i giocatori hce vorranno immergersi in lunghe sessioni di gioco.

I joystick sono stati posizionati in maniera asimmetrica, hanno una struttura in plastica e una superficie gommosa concava e di dimensioni generose. I joystick sono comodi e, a differenza di altre console portatili, risultano comodi anche per chi ha mani di grosse dimensioni.

I tasti frontali riprendono il classico layout A, B, X, Y, e sono realizzati in plastica rigida, con un’altezza analoga a quella di un controller per Xbox e poggiano sulla classica membrana gommata. Le loro dimensoni ricordano quelle dei Joy-Con di Nintendo Switch, risultando, forse, troppo piccoli.

Il D-Pad di Logitech G Cloud riprende il classico form factor monoblocco, offrendo una croce direzionale, concava, in plastic che permette di accomodare il pollice e rendere immediati e fluidi i movimenti sulla sua superficie. I bumper sono in plastica, leggermente sottili rispetto a quelli di un controller standard, mentre i grilletti presentano delle dimensioni generose e una corsa molto morbida e omogenea.

Prime Impressioni

L’OS di logitech G Cloud impressiona per la sua incredibile ottimizzazione: intuitivo, rapido e completo di ogni opzione possibile, dal wi-fi alla modalità aereo, fino alla scelta della lingua (presente anche l’Italiano). Il tutto si basa su Android 11, scelta dettata dai due partner (Xbox e Nvidia) per permettere di portare i giochi in streaming senza grosse complicazioni.

La home screen di Logitech G Cloud ricorda vagamente quella di Nintendo Switch, con delle barre verticali che identificano le app presenti all’interno della console: Xbox, GeForce Now, Google Play e YouTube.

Testata con una connessione Wi-Fi 5, e provando titoli sia su Xbox Game Pass che su GeForce Now, non si presenta alcun problema di fluidità né cadute di connessione improvvise; inoltre, in giochi nei quali la fluidità è tutto, come Forza Horizon 5 o Metal Hellsinger, la console si rivela sempre performante e priva di problemi di disconnessione o input lag. Resta comunque indubbio che il grosso della qualità dei titoli sarà dettata dalla qualità della connessione su cui si sorreggerà Logitech G Cloud.

Prezzo e Disponibilità

Logitech G Cloud sarà disponibile negli Stati Uniti e in Canada a partire dal 17 ottobre. Per le altre nazioni, Italia compresa, l’azienda si è limitata a dichiarare che la console verrà rilasciata in futuro. Anche se nell’ultimo periodo abbiamo imparato, a nostre spese, che il rapporto 1:1 Euro/Dollaro non è più valido, possiamo utilizzare i prezzi di listino degli stati uniti per farci un’idea del prezzo della nuova console di Logitech. G Cloud viene venduta attualmente a 349,99 dollari, 299,99 per tutti i clienti che, decidendo di dare fiducia all’azienda, decisero di preordinarla prima del lancio ufficiale.