YouTube da la caccia ai leaker in seguito allo State Of Play

In seguito a numerose violazioni contrattuali commesse da alcuni dipendenti, YouTube ha avviato indagini interne. Secondo quanto riportato da Tom Henderson, influente figura nel mondo delle indiscrezioni videoludiche, la piattaforma si appresta a condurre la sua terza investigazione.

Questa decisione confermerebbe il sospetto che alcuni dipendenti della piattaforma, abbiano sfruttato il loro accesso ai dati sensibili nel backend per divulgare in anticipo informazioni riservate.

Il problema è emerso in particolare dopo la circolazione di dettagli top-secret, riguardo gli eventi State of Play e Summer Game Fest, emersi proprio attraverso YouTube.

Da quello che posso dedurre, YouTube ha indagato sui dipendenti che hanno violato i loro accordi contrattuali in due diverse occasioni negli ultimi 18 mesi a causa dell'accesso dei dipendenti ai contenuti sul backend. Dopo la giornata di oggi (e presumibilmente l'SGF), vedremo presto una terza indagine. Tom Henderson

Henderson, inoltre, sottolinea l'ironia della situazione, considerato che ulteriori dettagli sulle indagini potrebbero trapelare proprio tramite nuovi leak.

La problematica dei leak non è isolata, visto che anche le case di sviluppo possono accidentalmente rilasciare informazioni prematuramente. Un esempio recente è il rilascio anticipato di Destiny 2: La Forma Ultima, che è stato accidentalmente reso accessibile dai server di PlayStation prima del lancio ufficiale.

In seguito a questo grossolano errore, moltissimi giocatori non solo hanno potuto giocare per qualche ora sfruttando le novità dell'ultima espansione di Destiny 2, ma hanno, ovviamente, riversato tutti i contenuti online, non limitandosi solamente a diffondere indiscrezioni ma iniziando a redarre vere e proprie guide strategiche per aiutare i giocatori anzitempo.

L'obiettivo delle indagini di YouTube è di identificare e sanzionare i responsabili delle violazioni contrattuali, allo scopo di proteggere la riservatezza dei contenuti in attesa di essere pubblicati.

Gli sviluppatori, e gli editori, di videogiochi, infatti, hanno tutto l'interesse a mantenere il controllo sulle informazioni relative ai loro nuovi prodotti, evitando che dettagli non autorizzati possano rovinare le strategie di marketing pianificate.