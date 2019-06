Luca Ward sarà la voce di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 e tornerà presto in Splinter Cell?

Il personaggio di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 sarà doppiato da Luca Ward? Il doppiatore lo lascia intendere, facendo poi un riferimento a Splinter Cell.

Cyberpunk 2077 è uno dei giochi più attesi dagli appassionati di videogame. Le qualità del titolo sembrano molte (come segnalato nella nostra anteprima), ma dovremo verificarle in fase di recensione. Già ora, però, abbiamo una certezza: l’opera di CD Projekt RED sarà completamente doppiata in italiano. Si tratta di un valore aggiunto mai negativo, a meno che il lavoro dei doppiatori non sia orribile: anche questa eventualità, inoltre, pare essere già stata scongiurata. Il personaggio interpretato da Keanu Reeves, infatti, potrebbe ottenere la voce da Luca Ward.

Se non lo conoscete, dovete sapere che si tratta, tra i molti ruoli ricoperti, dello storico doppiatore di Sam Fisher, protagonista di Splinter Cell. Luca Ward ha inoltre già dato la voce a Reeves, o per meglio dire l’ha data a Neo di Matrix. Ward ha affermato sul proprio profilo Facebook “Ogni volta che doppio Keanu Reeves mi sento… Immortale.” Il doppiatore ha poi condiviso un’immagine nella quale mette si mette a confronto con il personaggio di Cyberpunk 2077.

Se tutto questo vi ha entusiasmato, aspettate di sentire il resto, Non contento di aver infiammato gli animi con questo non molto velato suggerimento, Ward ha anche suggerito di essere coinvolto con Splinter Cell. La frase esatta condivisa è “E… Per quanto riguarda Sam Fisher. Non disperate.” I fan sperano solo che il riferimento non sia legato al gioco Tom Clancy’s Elite Squad, titolo mobile nel quale farà la sua comparsa il personaggio, insieme a molti altri nomi famosi del mondo Ubisoft.

Voi cosa ne pensate? Credete che Ubisoft sia già segretamente al lavoro sul prossimo Splinter Cell e che Luca Ward sia già coinvolto?