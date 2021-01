Lucasfilm Games: ufficiale il ritorno nel mondo dei videogiochi

La giornata di ieri verrà ricordata sicuramente per l’annuncio di un nuovo titolo dedicato all’intramontabile Henry Walton Jones Jr., meglio conosciuto come Indiana Jones. In un freddo pomeriggio di gennaio, Bethesda ha deciso di mostrare un teaser dedicato. Il team sarà lo stesso di quelli che ci hanno regalato i due Wolfenstein più recenti e, a coprire i panni di direttore esecutivo, ci sarà Tood Howard che dovrà sicuramente lasciare da parte tutte le accuse ricevute in questi anni. Insommav se in tutto questo calderone inseriamo anche una storia completamente inedita, è facile pensare che la gente è letteralmente impazzita. Unico neo è che dovremo aspettare parecchio tempo prima di vedere qualcosa di più concreto. Passato leggermente in sordina invece è la notizia clamorosa del ritorno nel mondo del gaming di LucaArts, ora chiamata Lucasfilm Games.

Proprio così, attraverso un trailer dedicato, che vi posteremo proprio qui di seguito, Lucasfilm Games si riaffaccia nel mondo dei videogiochi più carica che mai. L’eredità dei titoli della famosa azienda acquistata da Disney risale a ben 10 anni fa con giochi incredibili del calibro di Monkey Island, Day of the Tentacle, Grim Fandango e tanti tanti altri che sicuramente faranno sorridere i giocatori di vecchia data. StarWars.com è entusiasta quindi nell’annunciare che tutti i titoli dell’universo di Guerre Stellari saranno nelle mani dell’azienda, racchiudendo di conseguenza un ricco catalogo (come possiamo vedere anche dal trailer mostrato).

Oltre a tutti questo sono stati aperti anche gli account Twitter e Facebook, testimoniando come la “nuova” azienda sia entrata ormai in scivolata nel mondo del gaming. Non è ancora chiaro il come si comporterà in futuro, ma la gente probabilmente starà pensando a quel Star Wars 1313 ormai cancellato sperando che un giorno possa riapparire (un po’ come successo con LucasArts stessa con un altro nome). Insomma, in questo momento possiamo solo gioire e sperare che il loro futuro sia decisamente più radioso che mai.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti di rivedere LucasArts seppur con un altro nome? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Lucasfilm Games.