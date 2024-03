Luigi's Mansion 2 Remake, dove preordinarlo al miglior prezzo

Uno dei titoli più attesi dai fan Nintendo fra quelli in uscita quest'anno è, senza dubbio, Luigi's Mansion 2 HD, ovvero il remake dell'iconico secondo capitolo della serie, rilasciato originariamente nel 2013. L'opera vedrà la luce il 27 giugno e se non vedete l'ora di giocarci siete nel posto giusto: in questo articolo vi elencheremo tutti gli store in cui preordinarlo al miglior prezzo!

Luigi's Mansion 2 HD, chi dovrebbe acquistarlo?

Luigi's Mansion 2 HD è il videogioco ideale per chi ama l'avventura e desidera mettere alla prova le proprie capacità di risoluzione dei puzzle in un contesto affascinante e leggermente inquietante. Con una grafica completamente rivista, il titolo è perfetto sia per coloro che hanno amato l'originale nel 2013 sia per coloro che scopriranno per la prima volta questa perla, la quale unisce esplorazione, azione ed enigmi.

Inoltre, il titolo si rivela un'ottima scelta anche per chi cerca un'esperienza di gioco condivisa grazie alla sua nuova modalità multiplayer che permette fino a quattro giocatori di collaborare, sia in locale che online. Che vogliate affrontare da soli la Torre del caos o con l'aiuto dei vostri amici, dunque, Luigi's Mansion 2 HD saprà offrirvi momenti di gioco intensi e coinvolgenti nei panni di uno dei personaggi Nintendo più amati di sempre.

Luigi's Mansion 2 HD, dove preordinarlo al miglior prezzo

Al momento lo store più conveniente dove preordinare Luigi's Mansion 2 HD è Amazon, dove potete trovarlo a 59,99€. Oltre a costare leggermente meno, se siete clienti Prime potrete usufruire di svariati vantaggi: avrete la certezza di riceverlo il giorno dell'uscita, il 22 marzo, oltre a pagare il prezzo più basso applicato fino alla spedizione. Se ancora non siete iscritti al servizio, dunque, vi invitiamo a provarlo, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis e vi permetteranno di godere di tutti i benefici.