Mafia 4, i primi leak ci rivelano numerosi dettagli

Sebbene si sappia ancora poco e nulla su Mafia 4, un recente leak potrebbe averne svelato i primi dettagli. Secondo la fonte, il titolo avrà luogo in differenti ambientazioni, tra cui Lost Heaven e Saint Fortuna. Ad essere molto interessante è ciò che il rumor afferma a riguardo: gli utenti avranno modo di giocare attraverso diverse linee temporali, oltre che in più città. Mafia 4 sarà così ambientato sia negli anni ’40 che negli anni ’80, ma purtroppo non ci sono altre informazioni in merito a questo dettaglio.

Per quanto riguarda invece i personaggi giocabili, il leak fa riferimento a un poliziotto corrotto chiamato Hain, che avrà a che fare con una truffa nel mondo del gioco di azzardo, dettaglio che probabilmente si ricollegherà all’ambientazione di Saint Fortuna. Di fatti, la trama parrebbe non essere totalmente lineare e gli utenti potranno scegliere se continuare la vita criminale oppure porre fine al giro di illegalità.

Il leak parla anche di un secondo personaggio, opposto a quello di Hain, rappresentato da un giudice il cui ruolo è quello di porre fine alle attività criminali della mafia. Curioso il fatto che il rumor cita in modo diretto il salto temporale di quarant’anni con le vicende di quest’ultimo protagonista, come ad indicare che le differenze storiche riguarderanno solo lui. Ricordiamo che ad oggi il nuovo capitolo della serie non è stato neanche annunciato, motivo per cui è interessante vedere come queste informazioni siano venute fuori dal nulla.

Tuttavia, è lecito credere che 2K sia già al lavoro per produrre questo titolo e non sorprenderebbe affatto un annuncio nei prossimi mesi. Non avendo conferme o smentite ufficiali, dobbiamo ricordare che non possiamo dar per certe le informazioni sopracitate e che vanno quindi prese con le pinze. Non possiamo negare che parliamo di dettagli comunque molto interessanti e che potrebbero risultare scelte molto azzeccate per un titolo come Mafia 4. E voi cosa vi aspettate dal quarto capitolo della serie? Fatecelo sapere con un commento!