Mafia Definitive Edition sarà un remake?

Ieri 2K Games ha annunciato ufficialmente Mafia Trilogy, una riedizione dei primi tre capitoli che ci permetterà di rivivere le memorabili avventure dei celebri giochi del franchise. In attesa di scoprire ulteriori novità sulla produzione (che arriveranno il 19 maggio) in rete sono iniziate a circolare informazioni di vario genere.

Sempre nella giornata di ieri, sul Microsoft Store Italiano sono trapelate diversi immagini e screenshot che lasciano pensare ad un rifacimento di grande qualità. Non è tutto, perché la descrizione del prodotto parlava di una ricostruzione fedele, con storia e dinamiche di gioco ampliate e una colonna sonora originale. Ciò si vede dalle immagini peraltro lascia pensare ad un vero e proprio remake del primo capitolo e non ad un più contenuto ammodernamento del comparto grafico. La pagina sullo Store ora però è scomparsa, quindi è probabile che i “sospetti” siano in qualche modo fondati.

Essendo uscito nel 2001, è plausibile pensare che per quanto riguarda il primo capitolo si tratti in effetti di un vero e proprio remake. Discorso diverso invece per Mafia 2 e 3, i quali potrebbero essere rispettivamente una remaster e una versione espansa dell’originale (contenuti aggiuntivi e migliorie varie).

In attesa dunque di capire nel merito di cosa si tratti (un bundle, edizioni separate?) vi ricordiamo che ulteriori dettagli arriveranno il 19 maggio tramite un reveal dedicato. Le piattaforme confermate al momento sono PC, Xbox One e PlayStation 4.