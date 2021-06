Magic Legends non esce dalla beta, chiusura in arrivo

Niente da fare per Magic Legends. L’ambizioso progetto di casa Cryptic Studios, in congiunzione con Wizards of the Coast non riuscirà a vedere la luce, come comunicato nella serata odierna. Il titolo, che avrebbe dovuto essere un MMO ambientato nel mondo del famoso gioco di carte collezionabili si spegnerà tra qualche mese, non riuscendo così a superare la fase beta, lanciata lo scorso anno.

Magic Legends è stato in sviluppo a partire dal 2017 presso Cryptic Studios. Dopo circa due anni arrivò l’annuncio ufficiale, specificando che il titolo sarebbe stato disponibile su PC nelle prime fasi di test in esclusiva sul client di Epic Games. Nonostante ciò il titolo avrebbe visto la luce anche su PlayStation 4, Xbox One e altre piattaforme. Purtroppo non sarà così e come annunciato oggi l’intero progetto si spegnerà il 31 ottobre 2020, ultimo giorno in cui i server resteranno aperti.

Non sarà una chiusura soft in realtà. Se la data di chiusura è infatti ancora distante, i giocatori non potranno più accedere allo Zen Shop a partire già da ora. Gli sviluppatori di Magic Legends hanno fatto questa scelta probabilmente anche in virtù dei rimborsi, già programmati per tutti coloro che avevano già acquistato del materiale in game. Un sistema di shop resterà comunque ma sarà basato solamente sulla valuta in game, impendendo dunque l’acquisto con soldi veri.

Magic: Legends is shutting down on October 31, 2021. Read the full statement and FAQ here > https://t.co/BMQZDHTWrU pic.twitter.com/6viue1Sbs6 — Magic: Legends (@BeAMagicLegend) June 29, 2021

“La nostra visione di Magic Legends non ha centrato il bersaglio, ma siamo orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto” è il messaggio che si legge nel cinguettio lanciato via Twitter nel corso di queste ore. Nel corso delle prossime settimane forse si sapranno maggiori dettagli che hanno portato a questa decisione. Sembra però che il franchise di Wizards of the Coast continuerà a vivere nel mondo dei videogiochi con il free to play legato al gioco di carte collezionabili in maniera virtuale.