Magic Legends: periodo di uscita per PC, PS4 e Xbox One svelato

Il popolare gioco di carte Magic The Gathering si prepara a divenire un MMORPG in stile Diablo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Parliamo ovviamente di Magic Legends. Molti fan del mondo narrativo di Magic, ma anche molti fan dei Diablo-like, attendevano l’annuncio di una data di uscita e, ora, arrivano novità. A differenza di quanto annunciato in precedenza, il gioco sarà disponibile in formato PC nel 2020, mentre arriverà su console, precisamente su PS4 e Xbox One, nel 2021.

Fortunatamente non dovremo aspettare tanto per almeno provare l’opera. Magic Legends in versione Beta sarà rilasciato nella primavera 2020. I giocatori potranno interpretare due diversi Planeswalkers, il geomante e mago mentale. Se volete giocare alla beta, dovete prima di tutto iscriversi sul sito ufficiale, a questo indirizzo.

All’interno di Magic Legends, in versione completa, sarà possibile utilizzare cinque diverse classi e compiere una serie di scelte all’interno del Multiverso di Magic. Potremo potenziare il nostro personaggio con innumerevoli incantesimi e raccogliere frammenti per renderli più potenti. Potremo ovviamente giocare da soli oppure con altri due giocatori.

Per quanto riguarda i Planeswalker, per ora sono stati presentati quelli che potremo giocare nella beta. Il geomante è in grado di controllare la terra per attaccare con roccia e lava i nemici a corto raggio. Può anche creare uno scudo di pietra per difendersi dagli attacchi. Il mago mentale, invece, usa poteri psichici e può affrontare i nemici da una distanza di sicurezza, controllando proiettili con la telecinesi e bloccare i nemici facendoli addormentare o trasformandoli in alleati. Speriamo di ricevere presto nuove informazioni su una data di uscita più precisa.