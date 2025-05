Mario Kart World doveva essere un progetto minore, ecco com'è andato lo sviluppo

Mentre i fan Nintendo dibattono sulla transizione verso il futuro Switch 2, un personaggio inaspettato sta conquistando l'attenzione di tutti: una mucca. Non stiamo parlando di un personaggio secondario qualsiasi, ma della protagonista di Moo Moo Meadows, elevata ora a personaggio giocabile in Mario Kart World (che potete preordinare su Amazon). Questo curioso sviluppo emerge da una recente e dettagliata intervista con il team di sviluppo, rivelando anche che il gioco, inizialmente concepito per l'attuale Switch nel 2017, è stato riprogettato per sfruttare le potenzialità della prossima console Nintendo.

La trasformazione di Mario Kart da una serie basata su piste individuali a un'esperienza di mondo aperto rappresenta la più grande evoluzione nella storia del franchise. Kosuke Yabuki, produttore del titolo, ha spiegato che il team ha iniziato a concettualizzare il successore di Mario Kart 8 Deluxe già durante lo sviluppo di quest'ultimo. "Abbiamo iniziato i prototipi a marzo 2017, ma il progetto è stato ufficialmente avviato alla fine di quell'anno," ha rivelato Yabuki nell'intervista.

La decisione di passare alla nuova console è arrivata intorno al 2020, quando il team ha realizzato che le limitazioni dell'hardware originale avrebbero compromesso la loro visione. Kenta Sato, direttore della programmazione, ha condiviso le difficoltà incontrate: "Stavamo considerando di ridurre la qualità visiva, abbassare la risoluzione e persino di scendere a 30 fps in alcuni casi. Era una situazione davvero complicata."

L'arrivo dei dev kit per Switch 2 ha rappresentato una liberazione creativa per il team. Masaaki Ishikawa, direttore artistico, ha confermato questo sentimento:

"Anche se la grafica doveva essere più dettagliata per la nuova console, questo era superato dal senso di sollievo. Fin dall'inizio i designer volevano creare un'arte più ricca, e finalmente potevamo realizzarlo."

Il passaggio alla nuova console ha permesso al team di realizzare la loro ambiziosa visione: un vasto mondo interconnesso dove i giocatori possono guidare liberamente, abbandonando la formula tradizionale delle piste separate. Questa evoluzione rappresenta il passo più significativo per la serie dal suo debutto, trasformandola da un semplice gioco di corse a un'esperienza di esplorazione.

La mucca che ha rivoluzionato il roster

In un franchise che ha già esplorato quasi ogni possibile personaggio dell'universo Mario, l'inclusione di "Cow" come pilota giocabile rappresenta una mossa tanto sorprendente quanto geniale. La scelta di elevare un elemento decorativo a personaggio principale è nata quasi per caso, come spiega Ishikawa: "Uno dei designer ha realizzato uno schizzo sciocco della mucca che sfrecciava, e ho pensato 'Ecco, è questa!'"

Questa decisione ha aperto nuove possibilità creative per il team. "Ci siamo resi conto che gli scenari contenevano molte risorse non sfruttate," ha aggiunto Ishikawa, spiegando come la mucca abbia fatto da apripista per una nuova categoria di personaggi che il team chiama "piloti NPC", elementi ambientali trasformati in personaggi giocabili.

Yabuki ha sottolineato l'elemento comico di questa scelta: "È piuttosto divertente vedere una mucca a quattro zampe che tiene il manubrio di una moto con gli zoccoli anteriori." Nonostante questa evoluzione, Ishikawa ha voluto rassicurare i fan che la mucca "è ancora in contatto con la sua natura animale", come dimostra la posa che assume quando salta durante le gare.

Sorprendentemente, il team di sviluppo considera questo personaggio bovino "un elemento fondamentale nella serie Mario Kart", suggerendo che il suo ruolo va oltre la semplice comparsa in questo capitolo. La mucca rappresenta infatti una legacy creativa che ha ispirato gli sviluppatori nell'ideazione di altri personaggi nel corso degli anni.