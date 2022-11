Nintendo è una delle aziende leader del settore videoludico, con moltissimi titoli in uscita ogni anno nella sua console più recente, la Nintendo Switch. Per quanto ci siano Tripla A che spaziano in qualsiasi genere, un problema accomuna tutte le opere del colosso giapponese: il prezzo; è molto raro infatti che decidano di applicare degli sconti sui loro prodotti, soprattutto i più recenti, quindi quando succede non possiamo che invitarvi ad approfittare dell’opportunità, che oggi riguarda un gioco uscito da pochissimo e davvero spettacolare!

Mario + Rabbids Sparks of Hope è infatti attualmente in sconto su eBay a 39,90€ invece di 59,90€; si tratta di un ribasso del 33%, che vi farà risparmiare ben 20,00€ sul prezzo di listino del gioco! Considerando che si tratta di un titolo uscito da appena un mese, è davvero un’offerta imperdibile!

Mario + Rabbids Sparks of Hope rappresenta il seguito di Mario + Rabbids Kingdom Battle, titolo del 2017 che ottenne un successo clamoroso, tanto da meritare un sequel. Nel nuovo capitolo l’idraulico più famoso di sempre e i conigli esilaranti si uniscono di nuovo per un’avventura che vi terrà incollati allo schermo della Switch per ore. Avrete infatti a disposizione personaggi come Peach, Luigi e, ovviamente, Mario, tutti in versione Rabbid, e il vostro obiettivo sarà quello di salvare gli Spark da un’entità malvagia.

Il gameplay è simile a quello del predecessore, quindi uno strategico a turni, ma l’esperienza di gioco è stata nettamente migliorata: il level design è meno lineare, mentre i combattimenti presentano un nuovo sistema che diverge da quello a griglia di Kingdom Battle, dando vita a degli scontri avvincenti e molto più dinamici.

Il titolo è a opera di Ubisoft Milano e Ubisoft Paris, che rappresentano non solo una garanzia di qualità, ma anche una fonte di orgoglio patriottico per il team di nostri connazionali. Il gioco, come accennato, è stato rilasciato a ottobre di quest’anno, e ha ottenuto una ricezione a dir poco straordinaria, con valutazioni medie di 9/10 e milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Insomma, se volete trovare un nuovo titolo da giocare su Nintendo Switch o da regalare a una persona cara a Natale, Mario + Rabbids Sparks of Hope è un’idea perfetta. Non possiamo quindi che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina eBay dedicata all’offerta e invitandovi a completare l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, o peggio, potrebbero esaurire le scorte disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

