Martha is Dead: rinviato l’horror italiano, ecco quando uscirà

Il 2021 è stato un anno certamente non semplice, causa pandemia che ha inevitabilmente rallentato diversi lavori con rinvii inevitabili. Martha is Dead si unisce a quella lista di titoli che non ce la fanno proprio ad essere rilasciati durante il corso di quest’anno, nonostante sia parzialmente quasi finito. Il gioco sviluppato da LKA e Caracal Games arriverà quindi il prossimo febbraio come annunciato in queste ore dal publisher.

Per chi non lo conoscesse, Martha is Dead è un thriller psicologico dagli autori di The Town of Light, altro titolo estremamente interessante sotto certi versi. Il piccolo studio fiorentino ha deciso di puntare molto su questa tipologia sfornando una avventura ambientata nel 1944 nella Toscana della Seconda Guerra Mondiale dove il giocatore ha l’obiettivo di risolvere l’omicidio di una sua cara persona.

Trattandosi di un thriller psicologico avremo a che fare con incubi ad occhi aperti creati in parte dal grave lutto subito e dall’altra dai difficili rapporti familiari del protagonista. Insomma, Martha is Dead è una di quelle piccole opere che sulla carta potrebbero rivelarsi davvero interessanti e per questo ci auguriamo che questo ennesimo rinvio possa in qualche modo dare una mano al team a creare una storia davvero molto interessante.

Nel corso dei Golden Joystick Awards, il team ha rilasciato un nuovo e breve filmato che testimonia la nuovissima data di uscita fissata al 24 febbraio 2022, non certamente ottimale vista la quantità di titoli in arrivo tra gennaio e febbraio. Ricordiamo infine che Martha is Dead sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S.