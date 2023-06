Dopo un mese e oltre di attesa, uno dei personaggi a costo 1 più forti del gioco è disponibile per tutti. Ogni player che aveva già scaricato Marvel Snap fino al momento del ritorno di Kitty Pride, ora la troverà gratis nella propria collezione. La carta è considerabile una delle scelte più solide, se vi serve un pezzo che possa reggere da solo i primi turni di gioco. Per tutti coloro che non conoscono la carta, si tratta un personaggio dal costo 1 di energia e 0 di forza, ma con un potere unico. All’inizio di ogni turno, infatti, tornerà nella nostra mano e guadagnerà 2 di forza. Ripetere questa giocata ogni turno, da come avrete intuito, vi permetterà di avere un valore aggiunto clamoroso per l’ultimo turno.

Dove si può inserire una carta del genere? Kitty Pride ha sicuramente una duplice chiave di lettura. Si può usare in mazzi che hanno bisogno di un personaggio dal costo basso, così da evitare di sperperare energia in curva. Il suo habitat naturale è però il mazzo Bounce, dove trova in carte come Angela, Beast e Falcon modo di brillare sotto una luce diversa. La seconda parte dell’effetto di Kitty Pride, infatti, necessità di tornare in mano per guadagnare 2 di forza, quindi carte in grado di far rimbalzare altri pezzi sono sempre gradite. Vediamo i mazzi migliori in cui giocare la carta. Un’altra interazione assai soddisfacente è quella con Il Collezionista che, grazie alla sua abilità, guadagnerà punti aggiuntivi ogni volta che Kitty Pride tornerà nella nostra mano. Il Collezionista non riconosce Kitty come carta iniziale del mazzo e, quindi, prende valore a ogni fine turno.

Bounce

The Hood

Kitty Pride

Bast

Elektra

Snowguard

Angela

Hit-Monkey

Falcon

Mysterio

Bishop

Beast

Shang-Chi

L’habitat naturale di Kitty Pride è senza dubbio il Bounce, un mazzo nato dopo l’avvento di Hit-Monkey all’interno di Marvel Snap, sebbene alcune carte chiave esistessero già da molto prima. Beast e Falcon sono i motori del mazzo e permettono alle carte di costo basso di essere riutilizzate, fornendo valore aggiunto. Elektra è una tech momentanea, perché nel meta ci sono tantissimi Sunspot, Nebula e altre carte costo 1 che da sole riescono a tenere campi. Snowguard è una personale scelta, perché, dopo aver giocato tantissimo il mazzo in questione, notavo che si perde spesso da location irraggiungibili o sfavorevoli, oltre che da carte come Storm.

L’inserimento di Snowguard vorrebbe alleviare tale problema. Kitty Pride e Hit-Monkey sono le mosse finali del mazzo, capaci di sfoderare l’ultimo turno tantissimi punti in combinazione, mentre Bishop e Angela servono a tenere terreno, mentre giocate senza sosta i vostri personaggi a costo basso.

Sera Miracle

Kitty Pride

Nebula

Nova

Angela

Hit-Monkey

Scarlet Whitch

Mysterio

Bishop

Killmonger

Shang-Chi

Enchantress

Sera

Le varianti del mazzo Sera sono, dalla beta del gioco, sempre delle sicurezze e certezze in termini di creazioni di archetipi. Sebbene Sera sia da sola una carta solida e in grado di garantire tantissime giocate a turno 6, bisogna comunque costruirgli intorno tantissime interazioni, magari con personaggi di costo 1, 2 e 3. L’ultimo turno trova ancora una volta in Kitty Pride e Hit-Monkey modo di splendere, senza contare che dal Bounce di prima ritroviamo Angela e Bishop, già presenti con Sera dagli albori. Il resto delle carte inserite è un insieme di strumenti atti ad attenuare e smorzare la forza delle altre strategie. Ad esempio, personaggi come Shang-Chi ed Enchantress sono tech fortissime verso tanti archetipi. Un degno mazzo per non fare mai brutta figura ogni meta.

Dino Collector

Kitty Pride

Agente 13

Quinjet

Angela

The Collector

Maria Hill

Sentinel

Bishop

Agent Coulson

Nick Fury

White Queen

Devil Dinosaur

Da quando il mazzo Dino esiste su Marvel Snap, quindi dalle prime luce del gioco online, Il Collezionista ha vissuto momenti di luce e tanti meta di oblio. Non serve che vi spieghiamo la strategia del mazzo, visto che è il simbolo dell’opera, ma comunque è importante ricordare che ottenere valore aggiunti dalle carte è la vostra priorità. Il pacchetto S.H.I.E.L.D. in tal senso è atto proprio a migliorare i turni del mazzo, oltre che a fornire valore aggiunto a carte come Il Collezionista e Devil Dinosaur. Dopo il buff a Nick Fury ora c’è molta più fiducia riguardo l’uso degli agenti, sempre considerati eccessivamente randomici e poco risolutivi.

L’interazione tra Quinjet e Nick Fury ha difatti aperto le porte a un’era in cui sfruttare appieno il potere dei mazzi hand control. Kitty Pride non solo può essere un modo ulteriore per potenziare Il Collezionista, ma anche una carta da affiancare a Dino all’ultimo turno di gioco.