Siamo quasi al termine della stagione di Marvel Snap che ha visto Hit Monkey come protagonista. Ogni settimana, come ci hanno diligentemente abituato gli sviluppatori di Second Dinner, abbiamo una nuova carta della serie 5. In questa seconda parte di aprile puntiamo i riflettori su Snowguard, la prima carta su Marvel Snap che introduce una meccanica unica e singolare: la trasformazione ogni turno nella mano dell’eroe. A differenza di molte altre carte che abbiamo esaminato in guide passate, Snowguard non crea una combo e non offre una giocata in curva solida.

Ella si trasforma ogni turno nella mano in un falco o in un orso. Il primo, se giocato, blocca per un turno gli effetti delle location in gioco. La seconda trasformazione, invece, gli permette, se posizionata in una zona del campo, di riattivare l’effetto della zona come se si fosse scoperta sul momento. Snowguard di base è quindi una carta molto tecnica e sottintende una funzione tattica in mazzi che possono trarre vantaggio dal controllare le location. Le proposte qui di seguito, e le liste annesse, sono difatti di mazzi che come debolezza hanno quella di soffrire location inaccessibili o scomode. Non scenderemo, quindi, nelle meccaniche proprie dei mazzi qui in calce, poiché abbiamo fatto tutte le guide su Marvel Snap inerenti al meta. Se vi può essere d’aiuto, vi ricordiamo anche che abbiamo fatto la guida completa all’opera. Ci soffermeremo, però, nel modo in cui Snowguard migliora tali sinergie.

Cerebro 2

Iceman

M’Baku

Nightcrawler

Snowguard

Goose

Invisible Woman

Mister Sinister

Cerebro

Mystique

Brood

Mister Fantastic

Storm

Fatta eccezione per Nightcrawler, Il Cerebro 2, storico mazzo di Marvel Snap, non ha scelte solide per interagire con i campi in gioco. Sia la forma orso, che quella falco di Snowguard, hanno il potere fissato a 2, quindi Cerebro darà il suo buff anche a lei. L’idea è quella di eliminare gli effetti negativi dei campi più problematici e continuare a giocare più pezzi possibile per svuotarsi la mano. Sin da quando esiste il mazzo, ogni carta uscita con 2 di potere è stata inserita di buon grado in fase di creazione. Mai come in questo caso, però, non si tratta solo di uno strumento duttile che si adatta alla partita in corso, ma è anche un pezzo poco dispendioso in termini di energia che migliora anche la curva.

Bounce

The Hood

Kitty Pride

Bast

Iceman

Korg

Snowguard

Angela

Hit Monkey

Beast

Falcon

Bishop

Darkhawk

Il bounce ha un enorme problema legato alla gestione delle risorse se ci sono in campo zone in cui non è possibile posizionare carte. A differenza degli altri mazzi, questo non ha modo di riempire i campi bloccati o gestire gli effetti negativi casuali nelle aree in gioco. Snowguard cerca di sopperire al problema e, non meno importante, è una carta dal costo molto basso e quindi utile per giocarla in combo con carte come Falcon, Beast e Hit Monkey. Non meno importante il fatto che potete creare un loop fortissimo tra Snowguard e le carte che rimbalzano, anche per sfruttare la forma orso della carta e continuare ad attivare l’effetto dei campi. Nell’archetipo bounce, ad oggi, la carta riesce ad esprimere il massimo del suo potenziale, poiché può usare anche entrambe le sue trasformazioni durante la partite, grazie alle carte citate in precedenza.

Galactus

Snowguard

Yondu

Wolverine

Rogue

Electro

Wave

Spider-Man

Kang

Doctor Octopus

Knull

Galactus

Death

Il Galactus è un mazzo control estremamente delicato per meccanica e gestione della curva di gioco. Il super cattivo della Marvel non ha solo bisogno di carte in grado di scontare il suo costo, ma anche strumenti utili alla gestione delle location. Molte partite ad oggi si perdono, usando questo mazzo, anche per i campi sfavorevoli che compaiono in gioco. Snowguard in tal senso può mitigare questa debolezza, offrendo una risposta a quelle zone difficili da sfruttare. Spesso con Galactus siamo obbligati ad abbandonare partite per la casualità delle zone e questo limita molto l’effetto della carta principale del mazzo.

Introdurre strumenti utili volti a migliorare l’eccessiva linearità del mazzo migliora di molto i match in cui siamo già troppo leggibili con le mosse che potremmo essere obbligati a fare. Sfortunatamente carte come Scarlet Witch non posso cambiare location inaccessibili, inoltre posseggono effetti di variazione randomici che non aiutano sempre a capovolgere la situazione a proprio favore. Serve, dunque, qualche effetto usabile in una qualunque location, che però ha effetto su tutto il turno.