Benvenuti nell’intenso e ricco aprile di Marvel Snap. È un mese decisamente sconnesso dall’ordinario, poiché porta con sé alcuni aggiornamenti decisi per il futuro del card game, oltre che una carta dal design brillante. Da oggi in avanti, Marvel Snap vanterà di una patch buff e nerf ogni giovedì. Una notizia clamorosa se pensiamo che la mancanza di supporto costante è sempre stata una maledizione per altri titolo del suo genere. Ogni giocatore sogna questo tipo di cura e supporto, quindi c’è grande aspettativa per il destino della creazione targata Second Dinner. Ad inizio aprile, però, è stata rilasciata la nuova carta nel consueto pass stagione: Hit Monkey.

Il suo arrivo è stato largamente apprezzato da molti appassionati, che già da diverse settimane rumoreggiavano sui suoi possibili utilizzi in termini di deck building. La carta, che si presenta con zero di potenza e con 2 di costo energia, ha un potere unico nel suo genere. Essa guadagnerà un +2 forza per ogni altra carta giocata insieme a lei questo turno. Vien da sé che la sua duttilità gli permette di trovare spazio in combinazione di molti mazzi già esistenti, ma anche sinergie inaspettate. Di seguito vi riportiamo alcuni mazzi che stanno facendo molto bene online con Hit Monkey e qualche nostra proposta. Vi ricordiamo che se siete interessati abbiamo fatto anche la guida completa a Marvel Snap con tutti i consigli e mazzi.

LE BANANE DI ASGARD

Wasp

Yellowjacket

Ant-Man

Bast

Adam Warlock

Angela

Hit Monkey

Mysterio

Bishop

Thor

Valkyrie

Jane Foster The Mighty Thor

Il primo mazzo che vi proponiamo con Hit Monkey è piuttosto atipico. Decidere cosa mettere in classifica in questa guida è assai complicato, ma vi assicuriamo che questa creazione ha un’elevatissima probabilità di portare a casa molti cubi. Si tratta di base di un mazzo molto veloce, che fa suoi alcuni elementi chiave del mazzo Bounce già esistente. Bast, Angela, Mysterio e Bishop sono tra le carte più potenti in assoluto da affiancare alla nostra scimmietta e permettono dei turni molti solidi già dall’inizio. Secondo poi, la struttura del mazzo è stata pensata per trovare nei due Thor un’importante condizione di vittoria.

Da un lato mettere Mjolnir nel mazzo potenzia Thor, ma permette anche di avere una carta in più da giocare con Hit Monkey. La presenza di molte carte a costi zero vuole dunque avvalorare il motore del mazzo, ossia Potente Thor, e renderlo un incredibile strumento a turno 5. L’ultimo turno vi basterà usare tutte le carte a costo basso e potenziare Angela e Bishop sul terreno per vincere, magari insieme ad Hit Monkey.

LA SCIMMIA NEGATIVA

Bast

Adam Warlock

Hit Monkey

Psylocke

Ironheart

Mystique

Gambit

Wolfsbane

Mister Negative

Wong

Iron Man

Magik

Ogni volta che notiamo zero in potere su una carta nuova in Marvel Snap non possiamo che pensare a Mister Negativo. Si tratta di una delle carte più divertenti in termini di creazione dei mazzi di tutto il gioco. L’obiettivo è quello di puntare su di lui a turno 4, per poi trarre beneficio dalle carte scontate pescate. Hit Monkey, in tale senso, diventerebbe una costo zero pescata dopo Mr Negative e si potrebbe giocare in combo con tante altre carte. Qualora non riusciate ad arrivare a questa combinazione durante la partita, potrete sfruttare carte come Wong e Gambit per vincere in altro modo.

LA SCIMMIA ROCCIA

The Hood

Bast

Iceman

Korg

Angela

Hit Monkey

Black Widow

Beast

Falcon

Bishop

Darkhawk

America Chavez

Ogni meta di Marvel Snap sappiamo per certo che Darkhawk troverà il suo spazio in qualche modo. In questa versione del Bounce (mazzo che sfrutta effetti per riprendersi carte in mano) vi proponiamo un’interazione fortissima per valorizzare sia Darkhawk, che Hit Monkey. La presenza mastodontica di personaggi come Beast e Falcon dà un enorme valore e Korg, così da farlo più volte. Dopo pochi turni avrete piazzato già molte rocce nel mazzo avversario e Darkhawk ne sarà più che felice. America Chavez è anch’essa un pezzo importante, perché garantisce un ultimo turno di spessore per prendere location impossibili o sopperire alla mancanza della scimmietta.

LA SCIMMIA SALTELLANTE

The Hood

Bast

Iceman

Angela

Hit Monkey

Black Widow

Beast

Falcon

Bishop

Enchantress

Valkyrie

America Chavez

Questa di seguito è la più classica lista con Hit Monkey di tutto Marvel Snap. Già molti giorni prima della sua uscita si discuteva di come valorizzare la carta e sono quasi tutti concordi con questo pacchetto di personaggi. Beast e Falcon rimangono i due motori del mazzo per generare valore e turni più dirompenti, mentre Bishop e Angela vogliono mantenere la propria presenza nelle location. Abbiamo deciso di inserire anche Incantatrice e Valchiria per evitare che il mazzo possa perdere da Shuri e altri effetti continui molto fastidiosi. L’essenza di Shang-Chi è, purtroppo, difficile da sostenere, quindi avrete bisogno di carte in grado di contrastare le migliori giocate avversarie.

IL TITANO SCIMMIA

Sunspot

Human Torch

Iron Fist

Hit Monkey

Cloack

Vulture

Shang-Chi

Enchantress

Miles Morales

Vision

America Chavez

Thanos

Questo mazzo è una nostra proposta originale e desidera rispondere a due importanti mancanze dei mazzi con Hit Monkey: raggiungere location impossibili e pescare con efficienza. Un mini reparto di carte in grado di spostarsi vi permetterà di gestire meglio lo spazio sul campo di gioco e fare anche molti punti inaspettatamente. Iron Fist e Cloack sono tra le carte migliori a costo basso, che vantano l’effetto di poter spostare personaggi in altre location. Thanos, d’altro canto, vi garantirà le sue preziose gemme e, quindi, un’elevata velocità di gioco. Le gemme sono molto utili per valorizzare ancora di più Hit Monkey, sfoltire il mazzo e offrono una stabilità propria, senza il bisogno di particolari carte in combo.