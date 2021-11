Marvel’s Avengers, arriva Spider-Man: scopriamo la data di uscita

Dopo mesi di rinvii e di silenzio assoluto, Square Enix ed Eidos-Montreal hanno presentato il più grande aggiornamento di sempre di Marvel’s Avengers. Il nuovo update arriverà il 30 novembre, con una quantità esagerata di nuovi contenuti, tra cui il tanto adorato arrivo di un nuovo personaggio, decisamente molto atteso. Parliamo ovviamente di Spider-Man, che era stato promesso da quasi un anno e che finalmente si prepara al debutto.

Partiamo proprio dalla portata principale, ovvero il personaggio impersonato da Peter Parker. Spider-Man sarà disponibile in Marvel’s Avengers solamente su PlayStation 4 e PlayStation 5 (visto che i diritti appartengono ancora a Sony). Il personaggio, uno dei più iconici del roster Marvel, sarà incluso nel nuovo evento Spider-Man: With Great Power, dove Peter Parker scoprire il piano di AIM per acquisire la tecnologia necessaria a rendere l’esercito Synthoid infermabile. Per risolvere il tutto, Spider-Man dovrà fare partner con gli Avengers e formare una nuova amicizia con Ms. Marvel e Black Widow mantenendo la sua identità segreta.

Oltre al personaggio di Spider-Man, arriverà anche un aggiornamento dell’equipaggiamento, con ricompense di livello più alto e gli Obiettivi Eroi settimanali, con un personaggio scelto a rotazione. Il price cut del marketplace, introdotti con War for Wakanda, diventeranno i prezzi standard, con gli abiti Leggendari che saranno scontati a 900 crediti, mentre quelli Epici saranno scontati a 700 Crediti, con i Rari che si assesteranno su un prezzo di 500 crediti.

Mark those calendars! A slew of content and reworks is all dropping on November 30!

🔊 Klaw Raid: Discordant Sound

⚙️ Gear Upgrade and Resources Reworks

👕 Earned Cosmetics

🕸️ Spider-Man Hero Event for PS4 and PS5

💡 …and more!

Read – https://t.co/W68pC9UlC2 pic.twitter.com/YcNMzXleog

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) November 4, 2021