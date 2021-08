Marvel’s Avengers, Spider-Man non arriverà in ritardo

Marvel’s Avengers continuerà a rispettare la tabella di marcia. Sì, anche per quanto riguarda l’aggiunta di Spider-Man, previsto per il gioco di casa Crystal Dynamics e Square Enix in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5. Nel corso delle ultime ore, infatti, il team di sviluppo ha confermato che il personaggio sarà aggiunto nel gioco nei tempi previsti, rispettando dunque la finestra di lancio prevista per il 2021.

Andiamo con ordine: nel corso del 2021 era previsto l’arrivo di Spider-Man per Marvel’s Avengers. L’assenza di notizie però, complice al fatto che oramai l’estate stia finendo ha fatto insorgere qualche dubbio in merito. Fortunatamente ci ha pensato Crystal Dynamics, tramite le parole di Scott Walters (Senior Designer del gioco), durante un’intervista con Screen Rant. Walters ha parlato non solo della release del personaggio, ma anche di come esso verrà introdotto nel gioco.

“Posso solamente dire che al momento Spider-Man per Marvel’s Avengers nel 2021. Siamo ancora in corsa per poterlo pubblicare durante quest’anno”, ha dichiarato Walters. Lasciando la porta aperta anche ad ulteriori annunci. Nel corso dell’intervista, infatti, lo sviluppatore ha aggiunto che sono presenti nuovi annunci previsti per il 2021. Annunci che a questo punto potrebbero pervenire durante la Gamescom 2021, prevista per la fine di agosto, con una Opening Night Live che potrebbe essere proprio lo scenario ideale per il reveal.

L’attesa sarà ingannata dall’arrivo dell’espansione di Black Panther su Marvel’s Avengers. L’espansione con l’iconico personaggio introdurrà anche due nuovi villain, nuovi nemici, una nuova area da esplorare e molti altri contenuti. La data di uscita è prevista per il 17 agosto 2021.

Infine, Walters ha appunto parlato di come verrà introdotto Spider-Man in Marvel’s Avengers. “Spider-Man sarà introdotto tramite un evento in game. Come da tradizione saranno disponibili outfit e differenti opzioni di gameplay”, ha concluso Walters durante la sua intervista. Non resta dunque che attendere novità in merito all’uscita del personaggio.