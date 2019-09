Marvel’s Avengers: il design di Captain America è cambiato, ecco perché

Marvel's Avengers ci permetterà di vivere le avventure dei Vendicatori in un formato completamente originale: ecco i dettagli sul design di Cap.

Marvel’s Avengers non sarà disponibile fino al prossimo anno, ma dall’annuncio avvenuto all’E3 2019 ci sono state molte occasioni per parlarne. Grazie alla Gamescom 2019 abbiamo avuto modo di vedere un buon segmento di gameplay, che metteva in mostra tutti gli eroi che saranno nel gioco al D1 (ricordiamo infatti che verranno aggiunti nuovi personaggi in modo regolare dopo il rilascio dell’opera). Abbiamo potuto ammirare il design dei vari personaggi, compreso quello di Captain America: proprio a questo riguardo è intervenuto il creative director Tore Blystad.

Blystad ha infatti pubblicato su Twitter, tramite il profilo ufficiale del gioco, una serie di post nei quali spiega il significato delle scelte di design del team di sviluppo. Eccole in traduzione: “L’elmetto è stato costruito con un materiale resistente e protettivo, e il design della ali segue la forma dell’elmetto, piuttosto che estendersi verso l’esterno come nel design classico. Dettagli come il sottogola lo rendono pratico e credibile, un vero elmetto per un soldato.”

Si è poi parlato dello scudo: “Lo scudo è passato attraverso un discreto lavoro di redesign basato sulla storia di Marvel’s Avengers. Gli Avengers si sono espansi verso la costa ovest e oltre, quindi Cap ha bisogno di uno scudo che rappresenti il loro nuovo ruolo. Il design è stato modificato con una stella che raggiunge gli estremi dello scudo, oltre il blu.”

Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Potete leggere la nostra anteprima della Gamescom 2019 a questo indirizzo.