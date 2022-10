Nel corso dell’ultima settimana, Insomniac Games ha annunciato l’arrivo di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales su PC. La data di uscita dell’espansione stand alone del gioco originale è decisamente vicina e nella giornata odierna Nixxes Software (autrice del porting da console a PC) ha deciso di svelare i preset grafici e l’hardware che bisognerà utilizzare per poter raggiungere un determinato requisito. Proviamo a riassumerli poco più in basso, con un focus particolare sulle GPU.

I requisiti senza Ray Tracing

Per far girare al meglio Marvel’s Spider-Man: Miles Morales senza sfruttare la tecnologia Ray Tracing sono necessari diversi componenti in base all’obiettivo di risoluzione e frame rate che i giocatori vorranno raggiungere. Si passa da quelli più bassi, con un target di 720p 3 30 frame al secondo con preset a “Very Low” per i quali sono necessari GPU e CPU decisamente abbordabili. Per giocare a 60 frame al secondo e in Full HD il discorso invece cambia e troviamo la classica GTX 1060 o una AMD RX 580.

Se i giocatori saranno in possesso di un PC decisamente performante, allora si può anche tentare la strada del 4K e dei 60 frame al secondo, per i quali serviranno però una GPU GeForce RTX 3070 o una AMD Radeon RX 6800 XT. La RAM si attesta sui 16GB ed è richiesto un SSD invece del classico hard disk meccanico.

I requisiti con il Ray Tracing

Per quanto riguarda invece i presente con il Ray Tracing, Nixxes Software ha lavorato a due tipi di personalizzazione. Il primo è l’Amazing Ray Tracing, con un obiettivo di risoluzione pari a 1440p a 60 frame al secondo o il 4K ma con il frame rate bloccato a 30 fotogrammi al secondo. Per raggiungere un tale risultato sono necessari una GPU GeForce RTX 3070 o una AMD Radeon RX 6900 XT. Il secondo preset per il Ray Tracing è invece l’Ultimate, che ha come obiettivo il 4K e i 60 frame al secondo, dove sono necessarie una GPU GeForce RTX 3080 o una AMD Radeon RX6950 XT. Potete trovare tutti i dettagli delle configurazioni nel cinguettio poco più in basso.

#MilesMoralesPC supports a broad range of hardware configurations. Here's an overview of recommended specifications for a variety of graphical presets. pic.twitter.com/cvutP63miO — Nixxes Software (@NixxesSoftware) October 18, 2022

Marvel’s Spider-Man: Miles Morale sarà disponibile su PC a partire dal 18 novembre 2022, sia su Steam che su Epic Games Store. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.