Dopo la delusione Anthem, Bioware è pronta a tornare alla ribalta ripartendo da due dei propri franchise più amati. Del nuovo Dragon Age ne abbiamo sentito parlare giusto di recente, con il team di sviluppo che ci ha rivelato un importante aggiornamento sul nuovo capitolo della saga. Oltre a portare avanti il proprio universo fantasy, Bioware sta lavorando anche a una nuova iterazione principale della serie Mass Effect, e proprio in queste ore è apparso in rete un misterioso teaser che ha attirato le attenzioni dei fan.

Nella giornata di ieri si è celebrato l’N7 Day, un giorno fondamentale per gli amanti della saga di Mass Effect che, come ogni anno, va a celebrare il vasto universo di gioco, i personaggi e gli stessi fan di questo franchise. Ad accompagnare le diverse iniziative di quest’anno, però, c’è stato un nuovo teaser che sembra accennare una serie di primi dettagli su quello che sarà il nuovo capitolo della saga sci fi di Bioware.

Il protagonista del nuovo teaser è il mistero, dato che nei pochi secondi di clip a farla da padrone è una registrazione audio che ha dato molto di cui pensare agli appassionati della serie. Ora, a distanza di qualche ora, c’è chi è riuscito a decifrare il teaser svelando che all’interno della registrazione audio si può sentire chiaramente la voce di Liara T’Soni, con la Asari che fa riferimento agli umani e al Consiglio.

Thank you to all the agents who decoded the footage. Here’s a clean transmission https://t.co/iADrTHnU6s pic.twitter.com/ALNBNNM05a

— Mass Effect (@masseffect) November 7, 2022