Mass Effect Legendary Edition: liberate lo spazio, su PC peserà tantissimo

Già ieri vi abbiamo parlato nella nostra anteprima (che vi invitiamo a recuperare cliccando qui) dell’incredibile mole di lavoro dietro a Mass Effect Legendary Edition, la corposa remastered dedicata alla trilogia della nota saga di Bioware che, fin dal 2007, continua a stregare gli appassionati del genere fantascientifico. In attesa del nuovo capitolo (rivelato con un teaser ai The Game Awards 2020), la software house offrirà a vecchi e nuovi utenti la possibilità di recuperare i tre titoli dedicati all’epopea di Shephard.

Il team di sviluppo ha rivelato i dettagli della nuova edizione. Abbiamo potuto visionare, quindi, i requisiti richiesti su PC per poterla sfruttare al meglio. Eccoli riportati qui di seguito:

REQUISITI MINIMI:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Windows 10 a 64 bit Processore: Intel Core i5 3570 / AMD FX-8350

Intel Core i5 3570 / AMD FX-8350 Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Grafica: GPU: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X GPU RAM: 2 GB di memoria video

GPU: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X GPU RAM: 2 GB di memoria video DirectX: versione 11

versione 11 Memoria: 120 GB di spazio disponibile

REQUISITI CONSIGLIATI:

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Windows 10 a 64 bit Processore: Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 7 3700X Memoria: 16 GB di RAM

16 GB di RAM Grafica: GPU: NVIDIA GTX 1070 / RTX 200, Radeon Vega 56, GPU RAM: 4 GB di memoria video

GPU: NVIDIA GTX 1070 / RTX 200, Radeon Vega 56, GPU RAM: 4 GB di memoria video DirectX: versione 11

versione 11 Memoria: 120 GB di spazio disponibile

Seppur i requisiti richiesti (sia minimi che consigliati) non siano esagerati, lo spazio disponibile è davvero consistente. Ciò fa ben sperare riguardo al lavoro svolto del team di sviluppo, che si è concentrato particolarmente a migliorare il primo Mass Effect; d’altronde si tratta di un titolo del 2007 (quasi 14 anni) che aveva bisogno di un ottimo lavoro d’ottimizzazione, sia per l’aspetto grafico, ma soprattutto per la gestione della camera, dei caricamenti e delle meccaniche di shooting ed esplorative.

Mass Effect sta per tornare dopo quattro anni dal debutto delle vicende dei fratelli Ryder, ed EA ha messo in atto un’ottima mossa per far conoscere i primi titoli della saga a una larga fetta d’utenza. Cosa ne pensate di questa Mass Effect Legendary Edition? Acquisterete la remastered dell’iconica trilogia fantascientifica targata Bioware? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti!