Mass Effect Legendary Edition: svelata la patch del dayone

Gli appassionati della serie di Mass Effect non vedono l’ora di poter mettere le mani su Mass Effect Legendary Edition, che sarà rilasciato il 14 maggio su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Oggi veniamo a sapere che sarà rilasciato anche un aggiornamento al dayone, che ne ottimizzerà le caratteristiche e che avrà un peso sostanziale su console. Questa patch è stata scoperta direttamente nei server di PlayStation, che ne rivela contenuti e dimensioni: l’aggiornamento del dayone di Mass Effect Legendary Edition peserà 11 GB su PS4 e PS5.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali riguardo le versioni per Xbox One e Xbox Series X|S, non crediamo che il peso si rivelerà molto differente. In questi casi le dimensioni dell’aggiornamento differiscono decisamente poco tra diverse piattaforme e probabilmente anche sulle edizioni per Xbox la patch peserà sugli 11 GB. Intanto, sempre dai server di PlayStation scopriamo quelli che saranno i contenuti di questo aggiornamento che, sebbene molto utili, non sono interessanti come ci si potrebbe aspettare.

Dobbiamo quindi accontentarci di generici miglioramenti alle performance e alla stabilità di Mass Effect Legendary Edition, ormai sempre presenti in questi aggiornamenti. Inoltre, pare che saranno aggiunti gli effetti grafici di occlusione ambientale, che offriranno agli scenari una maggiore bellezza. Migliorato anche il sistema di illuminazione, una delle più interessanti novità tecniche di questa riedizione di Mass Effect.

Ricordiamo peraltro che ci sono buone novità anche per i giocatori PC, dato che Nvidia ha precedentemente rilasciato degli aggiornamenti dei driver per il supporto completo a Mass Effect Legendary Edition. Insomma, possiamo aspettarci ambienti ancora più belli e una stabilità generale decisamente alta grazie a questo aggiornamento. Non dimenticate che vi abbiamo già parlato del peso del titolo su PC in un nostro recente articolo. Restate connessi sulle nostre pagine per non perdere ulteriori aggiornamenti sul titolo, in arrivo il 14 maggio.